Vitória vence Cuiabá e se afasta de vez da zona de rebaixamento

O Vitória venceu o Cuiabá por 1 a 0 o duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida que ocorreu no Barradão, neste sábado (3/8), as equipes tiveram início sem criatividade. Contudo, passaram a ter mais volume de jogo até o fim do embate. O Rubro-Negro baiano foi mais eficiente e Wagner Leonardo marcou de cabeça o gol decisivo.

Com o resultado, o Vitória subiu para a 12ª colocação, com 21 pontos. Em contrapartida, o Dourado estaciona na zona de rebaixamento, na 18ª colocação. com 17 pontos. Esta foi a segunda vitória consecutiva da equipe baiana, a primeira delas por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque. Além disso, pela primeira vez como mandante na Série A não teve a sua defesa vazada.

Primeiro tempo de contraste

As equipes demonstraram muita vontade, mas acabaram esbarrando em erros técnicos e de tomada de decisão. Os goleiros Lucas Arcano pelo lado do Vitória e Walter pelo Cuiabá tiveram papel importante quando foram acionados. Inicialmente, a etapa foi amarrada. Aliás, a primeira finalização saiu apenas aos 26 minutos, com o Rubro-Negro baiano, em cabeceio do zagueiro Wagner Leonardo. Mas longe da meta adversária.

Em seguida, Max arriscou cruzamento, sem sucesso, pois ficou nas mãos do arqueiro Lucas Arcanjo. Na parte final do primeiro tempo o jogo melhorou. Aos 39, depois de boa jogada coletiva entre Ramon e Max, Pitta desperdiçou ótima oportunidade. Três minutos depois o Vitória responde com Janderson e Matheuzinho, mas chutes são travados pela marcação. Posteriormente, Matheuzinho tenta aproveitar sobra na entrada da área, finaliza com desvio quase na pequena área e Walter impede o gol com defesa espetacular. Nos acréscimos, Pitta perdeu nova chance, dessa vez em cabeceio.

Vitória eficiente assegura o triunfo

Cuiabá voltou dominando as ações e teve a oportunidade de abrir o placar com o zagueiro Alan Empereur e com o meio-campista Max. Ambos chutaram de dentro da área, porém para fora. Aos 12, após cruzamento de Cáceres, Matheuzinho cabeceou com perigo, mas a bola saiu à direita de Walter. Dois minutos depois, Pitta recebe lançamento, porém domina mal e chuta por cima.

Na sequência, os donos da casa cresceram e tiveram três chances. Primeiramente com o volante Willian Oliveira, que não conseguiu aproveitar sobra de escanteio. Depois, o volante Machado cobrou falta, que tocou na rede, mas pelo lado de fora. Até que Osvaldo fez cruzamento na medida e cabeceio de Zé Hugo carimbou a trave.

O Vitória obteve sucesso em tirar o zero do placar em cobrança ensaiada de escanteio ensaiada entre Matheuzinho e Osvaldo. O segundo encontrou Alerrandro dentro da área, que deu assistência de cabeça para o zagueiro Wagner Leonardo completar para o fundo do gol, aos 26 minutos. O Rubro-Negro quase ampliou vantagem com finalização de Zé Hugo, depois de excelente jogada de Matheuzinho.

VITÓRIA 1X0 CUIABÁ

21ª rodada da Série A do Brasileiro

Data: 3/8/2024 (sábado)

Local: Barradão, Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Edu, 36’/2ºT), Neris, Wagner Leonardo, PK; Luan (Machado, 16’/2ºT), Ricardo Ryller (Zé Hugo, 16’/2ºT), Willian Oliveira; Matheuzinho, Janderson (Alerrandro, 15’/2ºT) e Osvaldo (Carlos Eduardo, 35’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini.

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur, Ramon; Lucas Mineiro (Eliel, 41’ /2ºT), Denilson (Filipe Augusto, 16’/2ºT), Max (Lucas Fernandes, 30’2ºT); André Luis (Jonathan Cafu, 30’/2ºT), Clayson (Derik Lacerda, 16’/2ºT) e Pitta. Técnico: Petit.

Gol: Wagner Leonardo, 26’/2ºT (1-0)

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho van Gasse (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro (SP)

VAR: Thiago Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Janderson, Luan e Matheuzinho (VIT); Ramon, Derik e Filipe Augusto (CUI)

Cartões vermelhos: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.