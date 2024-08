Com virada incrível, Porto bate o Sporting e conquista Supercopa de Portugal

Em jogo intenso e com uma virada inacreditável, o Porto conquistou novamente a Supercopa de Portugal. Neste sábado, os Dragões venceram de forma heroica o Sporting por 4 a 3, em Aveiro. Os Azuis e brancos chegaram a perder por 3 a 0 já nos 25 minutos da etapa inicial, mas cresceram no segundo tempo e viraram na prorrogação. Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves e Quenda fizeram para os Leões. O luso-brasileiro Galeno, duas vezes, Nico González e Iván Jaime balançaram as redes para os azuis e brancos para confirmar o título.

Tempo normal

Com um início avassalador, o Sporting abriu 3 a 0. Por outro lado, o Porto sentiu o início intenso dos adversários. Logo aos seis minutos, Pedro Gonçalves cruzou a bola na área, e Gonçalo Inácio apareceu para cabecear e abrir o placar. Não demorou muito para ampliar. Gyokeres arrancou pela esquerda, passou pelos defensores e cruzou rasteiro para Pedro Gonçalves chegar batendo para o fundo da rede. Os Leões mantiveram o ritmo, e Quenda marcou o terceiro. Os Dragões, porém ainda demonstraram uma reação. Debast desviou antes que Kovacevic chegasse na bola para Galeno, sozinho e com o gol vazio.

Se o primeiro tempo foi do Sporting, a segunda etapa foi do Porto. A equipe verde e branca até começou pressionando, mas sem a mesma intensidade da primeira etapa. Na metade do jogo, Vitor Bruno promeveu mudança que deu certo. Nico González recebeu na área após cruzamento e diminuiu a vantagem dos adversários. O ânimo dos atletas foi nítido. Dois minutos depois, Eustáquio passou para Galeno deixar tudo igual para os Dragões. Depois disso, as equipes diminuíram o ritmo e começaram a valorizar a posse de bola. Os clubes, inclusive, tiveram gols anulados.

Prorrogação

Os dois times buscaram o gol a todo momento, mas foi o Porto, que parecia mais organizado, se deu deu melhor. Ainda no primeiro tempo, Iván Jaime bateu forte de fora da área, com desvio em Mateus Fernandes, para vencer Kovacevic e virar o jogo de forma inacreditável. Na segunda etapa, as equipes já estavam desgastadas, mas os azuis e brancos seguiram mais lúcidos na construção das jogadas, enquanto o Sporting sentiu a virada. Mesmo assim, fez uma pressão, porém sem organização.

Porto fatura a taça

O Porto é o maior campeão da Supercopa de Portugal (o nome é Supertaça Cândido de Oliveira), com 24 títulos. O Sporting de Lisboa, aliás, vem em segundo lugar, com nove troféus. O Benfica ocupa o terceiro lugar no pódio, com oito taças do torneio.

