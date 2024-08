Brasil nos Jogos Olímpicos: medalhas e classificação heróica no futebol feminino

O sábado (3/8) dos Jogos Olímpicos foi de fortes emoções para o esporte brasileiro, com a conquista de três medalhas – uma prata e dois bronzes – e a classificação da Seleção feminina de futebol para as semifinais. Com gol de Gabi Portilho, a equipe fez 1 a 0 na anfitriã França e prossegue na busca pelo ouro inédito após uma primeira fase claudicante, com duas derrotas e classificação no limite. No primeiro tempo, Lorena pegou pênalti e evitou que as anfitriãs abrissem o placar no estádio La Beaujoire, em Nantes. As adversárias do Brasil por uma vaga na final serão as espanholas, atuais campeãs do mundo, que superaram a Colômbia nos pênaltis. O outro confronto será entre Estados Unidos e Alemanha.

No tatame, o Brasil conquistou um inédito pódio na disputa por equipes. Na luta-desempate contra o time italiano, após empate por 3 a 3, Rafaela Silva derrotou Veronica Toniolo com um waza-ari e deu a medalha para a formação brasileira. Dessa forma, o judô verde-amarelo deixa Paris com quatro medalhas – Beatriz Souza (ouro na categoria acima de 78kg), Willian Lima (prata no meio-leve) e Larissa Pimenta (bronze no leve) foram os premiados nas disputas individuais.

Rebeca Andrade na história dos Jogos Olímpicos

Na ginástica artística, Rebeca Andrade subiu mais um degrau na história. Na final dos saltos, a atleta ficou com a prata, atrás apenas da americana Simone Biles, e arrebatou sua quinta medalha olímpica. Com isso, ela igualou os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael na liderança do ranking de brasileiros com mais pódios na história. Porém, a ginasta ainda irá disputar as finais da trave e do solo e tem tudo para assumir a primeira colocação de forma isolada.

No boxe, Beatriz Ferreira viu o sonho do inédito ouro escapar mais uma vez. Na semifinal, a brasileira foi derrotada pela irlandesa Kellie Harrington, sua algoz na final de Tóquio-2020, e ficou com a medalha de bronze na categoria peso-leve (até 60kg). Por sua vez, na canoagem slalom o sonho de uma medalha inédita continua vivo. Ana Sátila, no feminino, e Pepê Gonçalves, no masculino, conquistaram vaga nas oitavas de final do caiaque cross.

Definições em esportes coletivos

No handebol feminino, a Seleção feminina derrotou Angola por 30 a 19 e conquistou um lugar nas quartas de final. Dessa forma, o rival na próxima fase será a bicampeã olímpica Noruega, na terça-feira (6/8). Por outro lado, o basquete masculino conheceu o adversário no mata-mata. E será ninguém menos que o “Dream Team” dos Estados Unidos, de LeBron James, Stephen Curry e cia. O quinteto americano bateu Porto Rico por 104 a 83, com atuação destacada de Anthony Edwards (26 pontos assinalados).

Por fim, o sábado também definiu o oponente da Seleção Brasileira masculina de vôlei nas quartas de final. Assim como no basquete, o confronto será contra os Estados Unidos. As outras partidas serão: Eslovênia x Polônia, Itália x Japão e França x Alemanha. Portanto, o ambicionado tetracampeonato olímpico continua possível para os comandados de Bernardinho.

