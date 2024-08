Mercado e Wanderson voltam a ser desfalques no Internacional

Apesar da expectativa do retorno ao Internacional, Mercado e Wanderson vão seguir como desfalques. Isso porque, a dupla apresentou incômodos musculares, de acordo com comunicado do clube. Com isso, eles ficaram de fora da lista de relacionados para o próximo compromisso. Exatamente o embate com o Palmeiras, neste domingo (04), às 17h, no Beira-Rio.

O veterano defensor foi poupado em grande parte das atividades da semana. Afinal, o departamento médico programou que o zagueiro, de 37 anos, realizasse controle de carga. Principalmente pelo desgaste devido à maratona exaustiva de jogos que a equipe teve. Assim, ele prioritariamente fez trabalhos internos na academia do CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.O argentino retornou ao trabalhos com o restante do grupo, na última quinta-feira (01/08). Contudo, seguirá sendo uma ausência no time de Roger Machado.

No caso do atacante Wanderson, o início da última semana foi marcada por sua recuperação de problemas físicos. Tanto que havia a esperança de que ele retornasse ao time contra o Alviverde. Vale relembrar que o camisa 11 do Inter não entra em campo desde o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Juventude, no dia 13 de julho.

Em contrapartida, o volante Thiago Maia está em fase de transição física e fica próximo de voltar a ficar à disposição de Roger Machado. Há chance dele retornar a ser relacioandk no compromisso seguinte do Inter. Exatamente o duelo com Athletico. Os meio-campistas Fernando e Alan Patrick seguem se recuperando de lesões no departamento médico.

Cenário do Internacional na Série A

Assim, o provável time titular do Internacional para enfrentar o Verdão é: Rochet; Bustos, Vitão, Robert Renan e Bernabei; Bruno Gomes, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho; Wesley, Borré e Valencia.

O Colorado não vence há dez partidas e tenta iniciar uma recuperação na Série A para se aproximar do G6. Atualmente, o time gaúcho se encontra na 14ª colocação, com 20 pontos, e com uma distância de dois pontos para a zona de rebaixamento.

Veja os relacionados do Internacional: Goleiros: Anthoni, Fabrício e Rochet

Zagueiros: Igor Gomes, Robert Renan e Vitão

Laterais: Bernabei, Bustos e Renê

Volantes: Bruno Gomes, Bruno Henrique, Luis Otavio e Rômulo

Meias: Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Hyoran

Atacantes: Alario, Borré, Enner Valencia, Lucca, Lucca Drummond, Ricardo Mathias e Wesley

