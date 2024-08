Soberano, Botafogo goleia o Atlético-GO e retoma liderança do Brasileiro

Em noite de soberania alvinegra e grande atuação de Luiz Henrique, o Botafogo venceu o Atlético-GO por 4 a 1, na noite deste sábado, no Antônio Accioly, pela 21ª rodada do Brasileirão. Carlos Alberto, Igor Jesus, Óscar Romero e Luiz Henrique fizeram os gols do Glorioso. O camisa 7, além do gol, participou de dois gols e sofreu dois pênaltis. Campbell fez o único do Dragão, que se afunda na competição.

Com o resultado, o Botafogo retoma a liderança momentaneamente, com 43 pontos, ao lado do Flamengo, que joga contra o São Paulo neste sábado. O Atlético-GO, por sua vez, segue na lanterna, com apenas 12 pontos. Agora, os times voltam a campo pela Copa do Brasil. Na terça-feira, o Dragão enfrenta o Vasco, às 21h45, em São Januário. Na quarta, o Alvinegro encara o Bahia, às 19h, na Arena Fonte Nova.

Pouca criação, mas eficiência

Atlético-GO e Botafogo tiveram os 15 minutos iniciais bem fraco e de pouca inspiração, mas balançaram as redes. O panorama mudou após 20 minutos. Luiz Henrique fez uma jogada individual, cruzou para cabeçada de Igor Jesus. Pedro Rangel espalmou, mas Carlos Alberto, em boa posição, só empurrou para o fundo da rede. Agitou o jogo. O Dragão assustou pouco tempo depois. Luiz Felipe conseguiu cabeçada, mas Danilo Barbosa tira em cima da linha. No fim, o Atlético-GO buscou o empate em cobrança de pênalti. Cuiabano pisou no calcanhar de Maguinho, porém sem intenção. O árbitro marcou após ánalise no vídeo. O experiente e com Copa do Mundo nas costas, Campbell, bateu com tranquilidade e sem chances para John.

Botafogo soberano

Na volta para a segunda etapa, o Botafogo, aliás, voltou com uma mudança. Óscar Romero entrou para melhorar a criação do time. Funcionou. Antes dos 10 minutos, o Alvinegro, inclusive, teve duas chances para marcar, com Danilo Barbosa e Allan. O paraguaio também assustou Pedro Rangel. O Atlético-GO, aliás, teve dificuldades para criação de jogadas. Luiz Fernando pouco apareceu na partida. Para tirar de vez as chances, aos 23, Cuiabano arriscou um chute de fora da área, a bola explodiu na trave e sobrou para Igor Jesus completar para as redes. A equipe carioca seguiu no ataque e no controle. Em uma jogada de Luiz Henrique foi derrubado e sofreu pênalti. Óscar Romero bateu com segurança para ampliar a vantagem. No fim, após contra-ataque, o camisa 7 sofreu o segundo pênalti. Agora, na marca da cal, o jovem atacante coroou a boa partida com gol e, afinal, garantir a vitória.

ATLÉTICO-GO 1×4 BOTAFOGO

21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data-Hora: 3/8/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

ATLÉTICO–GO: Pedro Rangel; Maguinho, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Gabriel Baralhas (Alejo Cruz, 27’/2°T), Shaylon (Janderson, 21’/2ºT); Campbell, Emiliano Rodríguez (Hurtado, 27’/2°T) e Luiz Fernando. Técnico: Vagner Mancini.

BOTAFOGO: John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza, Cuiabano (Marçal, 26’/2ºT); Danilo Barbosa (Marlon Freitas, 13’/2°T), Allan (Tchê Tchê, 20’/2ºT), Kauê (Oscar Romero, intervalo); Luiz Henrique; Carlos Alberto (Matheus Martins, 26’/2ºT) e Igor Jesus. Técnico: Arthur Jorge.

Árbitro: Felipe Lima (MG)

Gols: Carlos Alberto, 20’/1°T (0-1); Campbell, 42’/1ºT (1-1); Igor Jesus, 23’/2ºT (1-2); Óscar Romero, 35’/2°T (1-3); Luiz Henrique, 42’/2ºT (1-4)

Cartão amarelo: Guilherme Romão, Adriano Martins, Campbell, Janderson (ACG), Igor Jesus, Allan, Luiz Henrique, Artur Jorge (BOT)

Cartão vermelho: Janderson (ACG), Tchê Tchê (BOT)

