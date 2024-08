Flamengo perde jogo para o São Paulo e a ponta do Brasileiro

O São Paulo venceu o Flamengo na noite deste sábado (3) por 1 a 0, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. No MorumBIS, o gol da vitória tricolor foi de Calleri, no segundo tempo da partida. Com a vitória, o time paulista chegou aos 35 pontos. Enquanto isso, a equipe carioca, que perdeu a liderança para o rival Botafogo, tem 40.

O jogo no MorumBIS registrou o maior público do São Paulo no ano, com 58.065 torcedores.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de domínio do São Paulo no MorumBIS. O Tricolor Paulista, que contou com Ferreira e Lucas Moura em grande noite, finalizou nove vezes, enquanto o Flamengo só teve um chute na primeira etapa, com Gabigol. Por conta das mudanças na equipe titular, o time carioca se mostrou desentrosado em campo. Dessa forma, o Soberano buscou aproveitar esse fator e ficou perto de inaugurar o marcador.

Com a entrada do Gerson no intervalo, o Flamengo mudou a sua postura em campo e, logo aos cinco minutos, chegou perto de marcar o gol com Wesley, em jogada trabalhada com o próprio camisa 8 e Léo Pereira. No entanto, a resposta do São Paulo veio cinco minutos depois, quando Calleri cabeceou a bola com perigo no gol de Rossi, após cruzamento açucarado de Welington. Mas aos 16′ o atacante tricolor não desperdiçou, e abriu o placar. Nos últimos minutos, o time da casa continuou pressionando o adversário.

SÃO PAULO 1X0 FLAMENGO

21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 03/8/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: MorumBIS, São Paulo (SP)

Público: 58.065

SÃO PAULO: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla (Liziero, 29’/2°T) e Lucas; Ferreira (Michel Araújo, 39’/2°T), Wellington Rato (Nestor, 39’/2°T) e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Viña (Victor Hugo, 29’/2°T), Léo Ortiz, Allan (Ayrton Lucas, 17’/2°T) e Gabigol; Matheus Gonçalves (Lorran, 29’/2°T), Bruno Henrique (Gerson, intervalo), e Carlinhos (Arrascaeta, 17’/2°T). Técnico: Tite.

Gol: Calleri, 16’/2°T (1-0)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Jorge Bernardi (RS) e Lucio Flor (RS)

VAR: Gilberto Castro (PE)

Cartões amarelo: Wellington Rato e Luis Zubeldía (SAO); Matheus Gonçalves, David Luiz e Bruno Henrique (FLA)

