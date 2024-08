Liverpool vence Manchester United em amistoso de pré-temporada

O Liverpool levou a melhor sobre o Manchester United neste sábado (3/8) em amistoso de pré-temporada disputado no Williams-Brice Stadium, nos Estados Unidos, O triunfo por 3 a 0 contou com gols de Fábio Carvalho, Curtis Jones e Tsimikas.

Este foi o terceiro compromisso dos Reds na preparação para a temporada 2024/25. Até o momento, segue com 100% de aproveitamento: 1 a 0 sobre o Bétis, da Espanha, e 2 a 1 sobre o Arsenal. O United, por outro lado, disputou seu quinto jogo e aparece com duas vitórias e três derrotas.

Fabio Carvalho abriu o placar logo aos dez minutos após receber passe de Diogo Jota na entrada da área e fazer bela jogada individual para finalizar sem chances de defesa. Os Reds ampliaram ainda na primeira etapa. Aos 36′, Salah fez excelente jogada pela direita e fez cruzamento na medida para Curtis Jones, que só empurrou para o fundo da rede.

O terceiro gol saiu em ótima jogada coletiva dos Reds aos 16 minutos. Tsimikas recebeu na marca do pênalti e não deu chances de defesa para o goleiro.

Próximos jogos

Os times voltam a campo no próximo fim de semana. No domingo (11), o Liverpool terá como adversário o Sevilla às 8h30 (de Brasília), no Anfield, na Inglaterra. Já o Manchester United faz duelo contra o Manchester City, pela decisão da Supercopa da Inglaterra. O jogo será no sábado (10), às 11h (e Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres.

