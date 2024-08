Zubeldía enaltece desempenho do São Paulo contra o Flamengo

O São Paulo venceu o Flamengo por 1 a 0 na noite deste sábado (3), no Morumbis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe chegou aos 35 pontos, na sexta posição da tabela de classificação. Após o jogo, o técnico Luis Zubeldia comemorou para além do resultado e da pontuação. De acordo com o treinador, foi o desempenho dos jogadores em campo o que mais o agradou. Além disso, fez questão de ressaltar que a ótima performance não data apenas da apresentada nesta partida.

“Estou bastante satisfeito porque jogamos de forma excelente. Conseguimos uma vitória convincente, permitindo que nossa torcida lotasse o estádio e desfrutasse de um grande espetáculo. Durante muito tempo, temos apresentado um desempenho consistente, mas hoje foi especialmente gratificante para mim. Observando uma equipe segura, executando suas jogadas com precisão, encontrando os espaços livres e mantendo o controle do jogo, posse de bola e ritmo”, disse Zubeldía, que completou em seguida.

Zubeldía com o Brasileiro

“Nós temos mostrado uma boa sequência de jogos, com uma estratégia bem definida. No futebol brasileiro, manter um alto nível ao longo de muitas partidas é desafiador devido à carga física dos jogadores, desafios mentais, viagens, calor e condições de gramado adversas… São muitos fatores. Quando vejo o jogador A passar para o B e a jogada fluir até o C, repetindo-se com velocidade no ataque, sem ameaçar nossa própria meta, é um momento para saborear. Estamos em boa forma. Isso aconteceu hoje, muitas vezes eu antecipei mentalmente o que ia acontecer. Foi uma experiência muito gratificante”, concluiu.

Ademais, o treinador argentino afirmou que está determinado a brigar pelo título do Brasileirão, além de manter o foco nas outras duas competições em que o São Paulo está envolvido nesta temporada: a Copa do Brasil e a Libertadores.”

“Vamos continuar buscando bons resultados no Brasileirão e em todas as competições em que estivermos. Espero que os resultados nos favoreçam para que possamos ter um ano excepcional. Neste ponto da minha carreira, é um presente maravilhoso não só para mim, mas para toda a torcida. Especialmente diante de uma equipe forte, com jogadores renomados e que estava acima na tabela. Foi um dia perfeito, também marcado pela conquista acadêmica da minha esposa em Comunicação. O futebol é uma paixão profunda para mim, e unir família e esporte me proporcionou um dia memorável”, celebrou.

Próximo jogo

O São Paulo volta a campo na quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), para enfrentar o Goiás no estádio da Serrinha, em Goiânia, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na primeira partida, realizada no Morumbi, o Tricolor venceu por 2 a 0.

