Tite diz que poupados contra o São Paulo tinham risco de lesão

A escalação do Flamengo para o jogo com o São Paulo rendeu inúmeras críticas ao técnico Tite. Com apenas dois titulares iniciando o jogo (Rossi e Léo Pereira), o time perdeu por 1 a 0, neste sábado (3), no Morumbis e, de quebra, deixou a liderança do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o treinador justificou o fato de não ter usado seus principais jogadores de início.

“”Viemos com todo o grupo que levou o Flamengo à liderança. É um esforço coletivo. Considerando que este é o terceiro jogo em seis dias, é impossível manter o nível de desempenho, além do risco de perder um atleta por um longo período. Não se trata apenas de poupar, mas de ter um cuidado necessário. Não há condições,” disse o técnico.

Tite recorreu a titulares na segunda etapa

“Estamos cuidando, não poupando. O De La Cruz não tinha condições de jogar. O Cebolinha também não está apto. Os outros atletas que poderiam começar tinham um risco elevado. É uma precaução para evitar lesões”, concluiu.

Léo Pereira, por exemplo, foi o único jogador que atuou como titular tanto contra o Palmeiras na Copa do Brasil quanto diante do São Paulo. Todos os outros começaram no banco de reservas, enquanto alguns nem sequer viajaram para São Paulo e permaneceram no Rio de Janeiro. Pedro e Luiz Araújo estavam suspensos e De La Cruz, afinal, preservado.

Por fim, Tite colocou alguns dos principais jogadores no segundo tempo, como Arrascaeta, Gerson e Ayrton Lucas. Além deles, entraram Lorran e Victor Hugo.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.