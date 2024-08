Milito diz que derrota não o fará mudar estilo de jogo do Atlético

Após a derrota do Atlético por 2 a 1 para o Criciúma na noite deste sábado (3), no estádio Heriberto Hulse, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Gabriel Milito reconheceu as falhas persistentes de sua equipe, mas deixou claro que seguirá suas convicções. Ele rejeitou a possibilidade de alterar o estilo de jogo da equipe.

Inicialmente, o treinador lamentou o alto número de gols sofridos. “Temos um déficit que precisamos superar. Sem dúvida, para ser uma equipe forte, não podemos sofrer tantos gols. Não gosto quando tomamos gols, especialmente da maneira que sofremos. São situações que podemos e devemos melhorar”, destacou Milito.

Além disso, ele ressaltou a necessidade de melhorar a contundência nas finalizações e reduzir as perdas de bola, que permitem ao adversário sair rapidamente em contra-ataques. “É um aspecto que precisamos melhorar urgentemente”, afirmou.

O técnico argentino acredita que é possível solucionar esses problemas. “Trabalhamos, conversamos, mas ainda não conseguimos corrigir. Creio que vamos conseguir melhorar, ser mais competitivos, mais regulares, com bons resultados. Com uma boa defesa, estaremos mais próximos de uma vitória”, reconheceu.

Milito encara críticas com naturalidade

Quanto à possibilidade de mudar o estilo da equipe para aumentar a solidez defensiva, Milito mostrou-se cético. “Podemos até reconsiderar isso, mas somos uma equipe que tenta jogar com a bola e pressionar o rival em seu campo. Temos mais chances que o adversário. A alternativa seria jogar mais próximo do nosso goleiro. Não descarto essa possibilidade, mas não é o que sinto. Ou jogamos no campo do rival ou jogamos no nosso. É uma decisão que cabe ao treinador”.

“Podemos jogar 30, 40 metros mais recuados. Mas se perdermos jogando dessa forma, vão dizer que somos muito defensivos e ainda assim perdemos. Não se deve mudar tudo só porque perdemos. Se ganhamos, está tudo bem; se perdemos, tem que mudar tudo? Não é assim”, acrescentou o treinador do Atlético.

Mesmo ciente das críticas de parte da torcida, Milito garantiu que continuará fazendo seu trabalho normalmente. “Respeito a opinião de todos. Entendo que haja dúvidas. É normal. A derrota gera dúvidas. Mas eu não tenho dúvidas. Aguentarei a crítica, se necessário. E continuarei com vontade de ganhar, ganhar, ganhar. Sei que é difícil, mas é o objetivo”, finalizou.

