Kauã Elias decide novamente, e Fluminense vence o Bahia

Em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão, o Fluminense derrotou o Bahia por 1 a 0, no Maracanã. O centroavante Kauã Elias, que já tinha decidido contra o Bragantino, marcou o gol da vitória deste domingo (04). Com o resultado, o Tricolor alcança a quarta vitória seguida no Brasileirão.

Antes, derrotou ainda Cuiabá, Palmeiras e Bragantino, todos por 1 a 0. Contando ainda o empate em 1 a 1 com o Criciúma, são cinco jogos invicto no BR-24. Dessa forma, o Flu encontra-se em 17º lugar, com 20 pontos, a um passo de deixar a zona de rebaixamento. Já o Bahia chegou ao quinto jogo seguido sem vitória no Brasileirão (sexto contando com Copa do Brasil). O Tricolor encontra-se em sétimo lugar, com 32 pontos.

Confira a tabela do Brasileirão

Aos cinco minutos de pelota rolando em campo, Everton Ribeiro avançou pelo lado direito e tocou para Luciano Rodríguez, que perdeu grande oportunidade cara a cara com Fábio. Biel perdeu outra grande chance dois minutos depois. O Fluminense não demorou muito para responder: Diogo Barbosa inverteu o jogo para Kauã Elias, que fez grande jogada individual e balançou as redes, fazendo um golaço. No entanto, o lance foi anulado por causa de um impedimento muito pequeno.

A partida, então, passou por uns 10, 15 minutos de pouca categoria, também por conta do forte calor no Rio de Janeiro. O Fluminense, porém, voltou a dominar a partida, mas Serna perdeu três boas chances. Pouco depois, o equatoriano apareceu novamente. Perto da área, cruzou para Kauã Elias, que não alcançou. Quando o jogo caminhava para ir ao intervalo com 0 a 0, o Flu desencantou. Em grande jogada coletiva, que lembrou a troca de passes dos áureos tempos de Diniz, Samuel Xavier cruzou na medida para Kauã Elias marcar de cabeça.

O segundo tempo começou com uma intensidade louvável, dos dois lados. Primeiro, Serna cruzou na medida para Arias, que perdeu grande chance na pequena área. Depois, o Bahia respondeu com boas chances de Jean Lucas, Everton Ribeiro, Biel e Luciano Rodríguez – este beirando o inacreditável. Arias ainda perdeu outra oportunidade. Tudo isso antes dos 10 minutos.

Após esse momento turbulento, tal qual aconteceu no primeiro tempo, o Fluminense voltou a dominar a partida. Aos 24, por exemplo, Kauã Elias, de fora da área, quase ampliou o placar, mas Marcos Felipe fez boa defesa. Pouco depois, Alexsander tocou bem para Keno, que chutou para fora. Na reta final da segunda etapa, a equipe de Mano Menezes, então, administrou o resultado.

FLUMINENSE X BAHIA

21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e Hora: 04/08/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Antônio Carlos – Intervalo) e Diogo Barbosa; André, Martinelli (Alexsander, aos 26’/2°T), Ganso (John Kennedy, aos 37’/2°T) e Arias; Kauã Elias (Keno, aos 26’/2°T) e Serna (Lima, aos 30’/2°T) Técnico: Mano Menezes

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto (Santiago Arias, aos 38’/1°T) , Gabriel Xavier, Kanu e Iago; Caio Alexandre (Carlos de Pena, aos 30’/2°T) , Jean Lucas e Everton Ribeiro; Biel (Rafael Ratão, aos 30’/2°T), Everaldo (Thaciano, aos 16’/2°T) e Luciano Rodríguez (Cauly, aos 16’/2°T) Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: David Lacerda (ES)

Gols: Leone Rocha (GO) e Douglas Pagung (ES)

Cartão amarelo: Diogo Barbosa, Thiago Santos e Thiago Silva (FLU); Carlos de Pena e Cauly (BAH)

Cartão vermelho: Caio Max (RN)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.