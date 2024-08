Com dois jogadores a mais, Corinthians empata com o Juventude e volta ao Z4

Neste domingo (4), Corinthians e Juventude empataram por 1 a 1, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão balançou a rede com Pedro Henrique, já o Jaconero marcou o seu gol com Alan Ruschel. Com o placar, o Alvinegro despencou para a 18ª colocação, com 20 pontos. Enquanto isso, o Ju está na 14ª posição, com 22 pontos.

Calendário

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians mede forças diante do Red Bull Bragantino, em casa. Enquanto isso, o Juventude recebe o Botafogo, no Alfredo Jaconi.

Primeiro tempo com gol relâmpago e expulsão

Com poucos minutos de bola em jogo, o Juventude conseguiu abrir o marcador. Jean Carlos chutou cruzado na grande área e o lateral apareceu sozinho para marcar. O Jaconero até criou outra chance onde poderia liquidar a fatura, mas Erik, na cara de Hugo Souza, parou no goleiro.

Demorou, mas o Corinthians, aos poucos entrou no jogo. Geovane parou na trave e pouco depois viu o zagueiro desviar um chute que parou no travessão. O lance que muda o panorama veio aos 46 minutos. Após chutão de André Ramalho, o goleiro Gabriel se enrolou com a bola e viu Geovane ficar com chance clara de gol. No desespero, ele deixou o pé no atacante e levou o cartão vermelho.

Segundo tempo com gol e pressão do Corinthians

Assim como na etapa inicial, mas desta vez, a favor do Corinthians, o gol saiu logo de cara. Fagner cruzou e Pedro Henrique, que saiu do banco de reservas, desviou para deixar tudo igual. O gol empurrou o Timão, que se acomodou no campo do rival e começou a rondar a grande área.

Na casa dos 11 minutos, a situação do Juventude ficou dramática. Alan Ruschel, que tinha cartão amarelo, derrubou Fagner em contra-ataque e tomou o segundo cartão, fato que deixou o Jaconero com nove jogadores em campo.

Apesar da superioridade numérica, o Corinthians encontrava problemas na criação. O time girava a bola na intermediária, porém só cruzava na área sem organização. O Juventude, bem postado, pouco sofria com as investidas e segurava o marcador.

Nos minutos finais, mais na base da vontade, o Corinthians encontrou duas oportunidades. Na primeira, Pedro Raul se antecipou ao zagueiro e cabeceou nas mãos do goleiro. Na segunda e última, Pedro Henrique, em boa condição na grande área, chutou por cima do gol.

CORINTHIANS 1 X 1 JUVENTUDE

21ª rodada do Campeonato Brasileiro-2024

Data: 4/8/2024 (domingo)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público pagante: 43.947

Renda: R$ 2.648.449,00

Gols: Alan Ruschel, 3’/1ºT (0-1); Pedro Henrique, 3’/2ºT (1-1)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, André Ramalho e Hugo (Pedro Raul, 23’/2ºT); Raniel, Alex Santana (Breno Bidon, 31’/2ºT) e Garro; Wesley, Igor Coronado e Geovane. Técnico: Ramón Diaz.

JUVENTUDE: Gabriel; Ewerton, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jadson, Thiaguinho (Diego Gonçalves, 32’/2ºT) e Jean Carlos (Mandaca, 21’/1ºT); Lucas Barbosa (Rodrigo Sam, intervalo), Erik (Edson Carioca, 32’/2ºT) e Carillo (Mateus Claus, 46’/1ºT). Técnico: Jair Ventura.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Gizeli Casaril(RS)

VAR: Rodrigo Sá (RJ)

Cartões amarelos: Igor Coronado, Garro (COR) Jadson, Thiaguinho, Alan Ruschel, Rodrigo Sam, Gilberto, Mandaca (JUV)

Cartões vermelhos: Gabriel, 46/1ºT (JUV); Alan Ruschel, 11’/2ºT (JUV); Lucas Barbosa, 36’/2ºT (JUV)

