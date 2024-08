Palmeiras busca empate contra o Internacional no Brasileirão

Na partida de duas equipes pressionadas no Brasileirão, o Palmeiras buscou o empate por 1 a 1 contra o Internacional, neste domingo (4), em partida válida pela 21ª rodada. Bruno Henrique abriu o placar com um golaço para os donos da casa no Beira-Rio, ainda no primeiro tempo, enquanto Rony, de cobertura, confirmou o empate na reta final da segunda etapa.

O empate teve sabor de derrota para o Inter, que deixou escapar a vitória nos minutos finais e chegou a 11 jogos sem vitória no Brasileirão. Além disso, o Colorado ainda não venceu sob o comando do técnico Roger Machado e teve de lidar com as vaias no Beira-Rio.

Assim, o Inter chegou aos 21 pontos, na 16ª posição, e aparece como a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Com o time eliminado nas copas, o técnico Roger Machado teve a semana cheia para treinamentos, mas não conseguiu o resultado positivo.

Por outro lado, o Palmeiras conseguiu evitar a derrota, mas chegou a quatro jogos sem vitória na temporada. O Verdão é o terceiro colocado da Série A, com 37 pontos, seis a menos que o líder Botafogo.

Abel Ferreira mandou a campo uma equipe alternativa e poupou nomes como Zé Rafael, Felipe Anderson e Richard Ríos. No entanto, os dois primeiros entraram em campo na segunda etapa. Weverton, Aníbal, Gómez, Murilo e Veiga, por exemplo, começaram entre os titulares.

O jogo

O Palmeiras começou melhor o jogo e teve um gol anulado de Lázaro nos primeiros minutos, em cobrança de falta. Por outro lado, o Inter apresentou dificuldades para criar jogadas, mas, aos poucos, assumiu o controle do jogo. Assim, Bruno Henrique fez valer a ‘lei do ex’ e anotou um golaço de fora da área aos 30 minutos. O Colorado ainda poderia ter ampliado a vantagem com Wesley, mas o atacante parou em boas defesas de Weverton.

Na segunda etapa, o Palmeiras mudou a postura em campo e conseguiu levar perigo ao gol de Rochet. Por outro lado, o Inter apostava nos contra-ataques, mas acabou desperdiçando as oportunidades criadas. Com a necessidade do resultado, o técnico Abel Ferreira fez alterações no Palmeiras e colocou o time para frente. Assim, a equipe buscou o empate com Rony, aos 44 minutos.

INTERNACIONAL 1X1 PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro – 21ª Rodada

Data e horário: 4/8/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Robert Renan e Bernabéi; Rômulo, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho (Gustavo Prado, aos 25′ do 2t) e Wesley; Borré (Lucca, no intervalo) e Valencia. Técnico: Roger Machado

PALMEIRAS: Weverton; Giay (Marcos Rocha, aos 14′ do 2t), Vitor Reis, Gustavo Gómez, Murilo (Rony, aos 29′ do 2t) e Vanderlan; Anibal Moreno (Gabriel Menino, aos 20′ do 2t), Maurício e Raphael Veiga (Zé Rafael, aos 20′ do 2t); Lázaro e Dudu (Felipe Anderson, no intervalo). Técnico: Abel Ferreira

Gols: Bruno Henrique, aos 30′ do 1t (1-0); Rony, aos 44′ do 2t (1-1)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Luiz Regazone (RJ) e Carlos Lima (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Gabriel Carvalho, Borré (INT)

