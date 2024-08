Mano Menezes enaltece vitória: ‘Antes, iam rir da gente’

Após a vitória do Fluminense sobre o Bahia por 1 a 0, o treinador Mano Menezes comentou sobre a felicidade e a confiança que o resultado trazem para ele e seu grupo. O treinador lembrou que esta é a quarta vitória seguida do Tricolor no Brasileirão, todas por 1 a 0.

Antes, vale lembrar, o Fluminense despachou Cuiabá, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Além disso, somado ao empate com o Criciúma, são cinco partidas de invencibilidade da equipe comandada por Mano Menezes.

“Estamos muito contentes com a quarta vitória seguida em um campeonato duríssimo como esse, e na posição que estamos na tabela. A exigência era muito grande, e há alguns dias, se olhássemos e projetássemos isso, iam rir da gente. Agora, a gente vê que é possível e estamos mostramos isso”, comentou Mano.

Com o resultado, o Fluminense ainda segue na zona de rebaixamento. Porém, a saída parece próxima. O Tricolor encontra-se em 17º lugar, com 20 pontos. Os três primeiros da zona de degola são Grêmio, Vitória e Inter, todos com 21. No entanto, cada equipe tem um número diferente de partidas. O Tricolor Gaúcho tem 19, o Rubro-Negro, 21, enquanto o Colorado soma apenas 16. O Flu, 20.

Por outro lado, o Fluminense é seguido de perto por Corinthians, também com 20 pontos, mas em 21 partidas. O Cuiabá tem 17 pontos em 19 partidas, enquanto o Atlético-GO, com um pé na Série B, tem só 12 pontos. Dessa forma, é difícil fazer alguma projeção de pontos.

No entanto, a linha de corte histórica é 45 pontos. O que também é fato é que o Fluminense agora encara o rival Vasco da Gama, 11º com 24 pontos, também na briga contra a degola. Os clubes irão se enfrentar no sábado (10), às 21h30, no Nilton Santos, com mando do Cruz-Maltino.

“A torcida tem sido o exemplar, desde que a gente chegou aqui, desde o jogo contra o Internacional, que já foi um jogo duríssimo. Eu acredito que o que a equipe está mostrando dentro de campo, como o comportamento tem ajudado muito essa sinergia entre ambos. E você ter um torcedor ao teu lado, principalmente nos momentos mais difíceis do jogo… Porque quando você está na frente, a equipe naturalmente já está mais tranquila, mas às vezes você não está. E o torcedor cantando, empurrando e ajudando, dá uma confiança para a gente buscar os nossos objetivos”, concluiu Mano.

