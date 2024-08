Dirigente do Corinthians detona arbitragem após empate

Neste domingo (4), o Corinthians ficou no empate por 1 a 1 com o Juventude e voltou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Apesar de jogar com dois jogadores a mais em grande parte do jogo, o Timão saiu de campo irritado com a arbitragem.

Antes de a coletiva do técnico Ramón Diaz começar, Fabinho Soldado, diretor de futebol do Verdão, cobrou publicamente a validação do gol de Alan Ruschel, do Juventude e depois de um possível pênalti não marcado a favor do Corinthians.

“Não temos o costume de estar aqui reclamando, mas ficamos preocupados com o grande produto que nós temos, que é o Campeonato Brasileiro, e toda rodada encontramos dirigentes falando sobre os critérios existentes de cada jogo. Jogo passado, não estou nem questionando o VAR, mas um milímetro e anularam nosso gol. Ok. Foi bem marcado? Sim, pode ser que seja. Hoje, uma marcação ao nosso modo de ver não foi no lugar correto. Foi no meio do corpo e deveria ser no ombro. Um lance de mão aberta, normal, que em outros jogos, a favor ou contra, é pênalti. É isso que estou falando”.

Com o empate por 1 a 1, o Corinthians encerra a 21ª rodada do Brasileirão na 18ª colocação. O próximo jogo será diante do Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena.

