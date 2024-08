Para Renato Gaúcho, Monsalve não sente o peso da camisa do Grêmio

Renato Gaúcho, no jogo do Grêmio diante do Athletico-PR, neste domingo (4/8), pelo Brasileirão, optou por poupar os titulares. Quer força máxima para o duelo de volta da Copa do Brasil, contra o Corinthians, na próxima quarta-feira. Assim, entrou com 11 reservas. Isso fora de casa contra um dos times que em em seus domínios quase nunca tropeça. No fim das contas, triunfo convincente por 2 a 0 em plena Arena da Baixada, o que levou os gremistas aos 21 pontos, se afastando do Z4. E neste triunfo, um jogador encheu os olhos, Monsalve.

O meia-atacante colombiano teve estreia de arrasar. Afinal, somou um gol, teve participação no outro, uma finalização que o goleiro Leo Linck salvou e ainda teve um tento anulado. Saiu antes da metade do segundo tempo, cansado. Mas foi totalmente aprovado, a ponto de a torcida gremista invadir as redes, pedindo que ele vire titular do time principal. Não por acaso, uma das primeiras perguntas para Renato após o jogo foi sobre Monsalve. E o treinador foi só elogios.

“Monsalve vinha treinado bem, é um jogador inteligente. Estava estava louco para tê-lo em campo. Falta ainda um pouco mais de ritmo de jogo, mas ele tem qualidade. Atua em uma uma posição que só tínhamos o Cristaldo. E logo na estreia já nos ajudou muito. É um jogador que não sente o peso da camisa”.

Renato confia em Monsalve e no grupo

Sobre o fato de usar reservas mesmo com o time na zona da confusão do Brasileiro, Renato disse que, diferentemente do início do ano, o grupo recebeu reforços de peso. Dessa forma, hoje, ele tem opções para, em caso de necessidade, como poupar os astros para a Copa do Brasil ou Libertadores, contar com reservas de qualidade,

“Temos um grupo bom e grande e com jogadores de qualidade em todas as posições. A diretoria me deu os reforços. Não por acaso escalei um time diferente e conseguimos bom resultado. Hoje, confio no grupo todo e estamos jogando bem. Se ainda estamos numa situação complicada no brasileiros, vamos nos recuperar e ter sucesso nas três competições”, disse.

Grêmio na Copa do Brasil

O Grêmio segue em Curitiba por mais alguns dias. Afinal, como ainda está com seu estádio interditado por causa da enchente de maio em Porto Alegre, vai sediar o seu jogo de volta pelas oitavas da Copa do Brasil diante do Timão no Couto Pereira, casa do Coritiba. Na ida, em São Paulo, 0 a 0. Assim, quem vencer, avançará às quartas. Mas, novo empate, pênaltis. Nesta segunda-feira, nada de folga, o time treinará no início da tarde.

