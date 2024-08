Rony valoriza empate e acredita em reviravolta do Palmeiras

O Palmeiras buscou o empate com o Internacional neste domingo (4), por 1 a 1, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão sofreu um gol de Bruno Henrique, mas Rony empatou no Beira-Rio, no final do segundo tempo, e evitou a derrota.

Dessa maneira, o atacante palmeirense destacou o esforço da equipe em buscar o resultado e expressou confiança no elenco para superar o momento difícil na temporada.

“Jogo muito difícil, onde nossa equipe chegava até a pressionar para conseguir o resultado. Acredito que essa equipe, esse elenco, é um grupo que trabalha e se cobra muito, em todos os treinos procura melhorar, fazer seu melhor. Mas, dentro de campo, procuramos fazer o que fazemos nos treinos e parabenizar a equipe pelo volume de jogo. Infelizmente, tivemos poucas chances no primeiro tempo, no segundo um pouco mais. Sofremos um gol no primeiro tempo, um belo chute do Bruno Henrique”, disse o atacante em entrevista ao ‘Premiere’ após a partida.

“Parabenizar a equipe pelo empenho, pela determinação e por lutar até o fim. Esse é o Palmeiras que se cobra muito e tem plena confiança do treinador e sabemos que só nós podemos sair dessa situação”, completou Rony.

