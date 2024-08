Abel admite má fase e nega problemas internos

O Palmeiras teve uma grande segunda etapa e marcou no fim. Ainda assim, o Verdão tropeçou mais uma vez, empatou em 1 a 1 com o Inter e acentuou o mau momento na temporada. Após a igualdade no Beira-Rio, o técnico Abel Ferreira reconheceu que a fase não é boa.

Para lembrar: nas últimas seis partidas, o Verdão venceu apenas uma, contra o Cruzeiro, mas com atuação não muito boa. Nas outras cinco partidas, foram três derrotas (uma na Copa do Brasil e duas no Brasileirão), além do citado empate contra o Internacional. Abel Ferreira comentou:

“Sabíamos que vínhamos de um mau momento, quatro ou cinco derrotas seguidas, ninguém aqui dentro está acostumado. Muito menos o treinador e jogadores pelo passado recente. Mas na nossa vida e no futebol não há só alegria, há frustrações. E nelas vemos quem está com nós e quem não está. É no momento das frustrações que a gente vê quem nos apoia incondicionalmente ou só de vez em quando. Mas como sempre fazemos, todos somos um, pelo menos dentro do CT, em todos os momentos”.

“E eu falei várias vezes com os jogadores neste período difícil, de derrotas – não de perda de títulos – de derrotas. Faz parte. As pessoas que sabem como é o desporto, não conheço só quem ganhe e jogue bem. Nem famílias perfeitas. Por isso comparo futebol e a vida. Chegou nosso momento de sofrer, e sofrer juntos. Para os que não querem entender, que são contra o Palmeiras pelo passado recente e toda sua história”, completou Abel.

Causas para a má fase

O treinador também pontuou que a má fase do Palmeiras tem relações com propostas que “têm mexido com os atletas”. Além disso, Abel lembrou que o Verdão tem sofrido com atletas longe da melhor fase técnica, e com desfalques. Para a partida contra o Inter, por exemplo, Ferreira não contou com Piquerez, Flaco López, Bruno Rodrigues e Estevão.

“Houve saídas, houve entradas, há um período de adaptação. Há jogadores que infelizmente que baixaram de rendimento, alguns por questões emocionais. Também já disse que este mês fomos fustigados por interesses de clubes estrangeiros, que mexem com eles. São propostas absurdas, mexem com todos. Mas mais do que isso, é a quantidade de lesões que tivemos no período e não tivemos em momentos anteriores. No meio-campo tivemos mazelas com o Veiga, muitas vezes no sacrifício. O Zé Rafael teve dor nas costas e problema físico no adutor. Sem falar no Mayke, que contamos, mas tem acontecido muita coisa ao mesmo tempo. A segunda parte ficou a imagem do que é nossa equipe. Eu enquanto treinador confio nos meus jogadores, nas lideranças que temos”, comentou Abel.

Problemas com o elenco?

Falando em elenco, aliás, Abel Ferreira negou que tenha algum problema com um ou mais de um jogador do Palmeiras. O treinador, inclusive, comentou que busca tratar os comandados como trata os seus familiares.

“Eu nunca tive problema com nenhum jogador. Eu falo olho nos olhos com eles. Trato meus jogadores como trato minha família. Dentro do CT que está a nossa força e, claro, contamos com os 16 milhões de torcedores. É por eles que vamos lutar”, finalizou.

O Palmeiras agora tem duas partidas contra o Flamengo. O primeiro confronto será nesta quarta-feira (07), às 20h, no Allianz Parque, pela volta das oitavas da Copa do Brasil. Na ida, no Rio, o Fla venceu por 2 a 0. Já no domingo (11), os times se encaram pela 22ª rodada do Brasileirão.

O Palmeiras encontra-se em terceiro no Brasileirão, com 37 pontos, seis pontos atrás do líder Botafogo e a três do próprio Flamengo. O Rubro-Negro, no entanto, conta com uma partida disputada a menos: 21 a 20.

