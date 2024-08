França x Egito: onde assistir, escalações e arbitragem

França e Egito duelam nesta segunda-feira (5), às 16h, em Lyon, em uma das semifinais do torneio olímpico masculino de futebol. Os donos da casa chegam muito embalados, já que vem fazendo uma campanha perfeita até aqui. Afinal, foram quatro jogos e quatro vitórias, sendo a última em cima da Argentina, uma das candidatas ao ouro, que deu adeus a competição. Já os africanos eliminaram o Paraguai nos pênaltis, nas quartas de final, para terem a chance de desafiar os anfitriões.

Sonho do bicampeonato olímpico para França e Micale

França e Rogério Micale mantém ambos o mesmo sonho em Paris: do bicampeonato olímpico. A seleção francesa conquistou o ouro nos Jogos de Los Angeles-1984, enquanto o treinador brasileiro levou o Brasil ao título nas Olimpíadas do Rio-2016.

Como chega a França

As donas da casa estão com uma campanha perfeita até aqui. Afinal, eles venceram os três jogos da fase de grupos e bateu a Argentina, uma das favoritas ao ouro, nas quartas de final, por 1 a 0. Além disso, são oito gols marcados nos quatro jogos, e nenhum sofrido. O treinador da equipe e ídolo francês Thierry Henry, campeão mundial na Copa de 1998 e da Eurocopa de 2000, pediu para que seus atletas se inspirem nos atletas franceses de outras modalidades para seguir sonhando com o título olímpico.

“Estamos aqui para conseguir algo para a seleção francesa. Quando assistimos a TV todas as noites, os caras (dos outros esportes) nos inspiram. E não apenas aqueles que ganharam medalhas. Todos aqueles que realizaram este trabalho considerável durante quatro anos. O país estava esperando por isso. Isso nos inspira e nos motiva, mesmo que ainda não tenhamos ganhado nada”, disse Henry.

Como chega o Egito

Por outro lado, o Egito chega como uma verdadeira surpresa nesta semifinal. A equipe, que é comandada pelo brasileiro Rogério Micale, se classificou em primeiro no Grupo C, após bater a Espanha, uma das favoritas, por 2 a 1. Nas quartas de final, avançou com emoção: vitória nos pênaltis sobre o Paraguai, após um empate no tempo normal conseguido aos 42 minutos do segundo tempo. Agora, querem surpreender mais uma vez e eliminar os donos da casa, sonhando com seu primeiro ouro no futebol.

FRANÇA X EGITO

Semifinal do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Paris

Data e horário: segunda-feira, 05/08/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Parc Olympique Lyonnais, em Lyon (FRA)

FRANÇA: Restes; Sildillia, Badé, Lukeba e Truffert; Akliouche, Chotard e Doué; Olise; Lacazette e Mateta. Técnico: Thierry Henry

EGITO: Alaa; Fayed, Abdelmeguid, Eid e El-Debes; Elneny, Shehata e Kouka; Zizo, Faisal e Adel. Técnico: Rogério Micale

Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbequistão)

Onde assistir: sportv, Globoplay e CazéTV

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.