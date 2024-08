Alphonso Davies, do Bayern de Munique, volta ao radar do Real Madrid

Apesar do técnico Carlo Ancelotti ter afirmado que o elenco do Real Madrid já está fechado, um velho sonho voltou ao radar do clube merengue. Trata-se do lateral Alphonso Davies, do Bayern de Munique, que teve novamente seu nome ventilado pela imprensa espanhola.

De acordo com a mídia do país europeu, a nova proposta é avaliada entre 25 a 30 milhões de euros (cerca de R$160 e R$190 milhões de reais).

Cabe destacar que o contrato de Davies com o Bayern vai até junho de 2025. Segundo o Relevo, as conversas para uma possível negociação irão até o fim de agosto, quando fecha a janela de transferência europeia. Caso haja uma resposta negativa, o Real Madrid irá esperar o término do vínculo, quando o canadense ficar livre para mudar de clube.

No passado, os bávaros só aceitariam liberar o lateral por 50 milhões de euros (R$315 milhões de reais). Contudo, os espanhóis negaram o valor pedido.

Por fim, o zagueiro Hiroki Ito, recém-contratado pelo Bayern e que pode atuar também pela lateral esquerda, fraturou o pé e deve se ausentar dos gramados durante três meses. Com isso, o Bayern não quer perder mais um jogador do setor defensivo.

