São Paulo de Zubeldía cresce contra times da parte de cima do Brasileiro

A vitória do São Paulo diante do Flamengo por 1 a 0, no MorumBIS, colocou a equipe novamente na briga com outros times da parte de cima da classificação. Contudo, também demonstrou a força do Tricolor contra adversários da parte de cima da tabela. Afinal, desde a chegada de Luis Zubeldía, o Soberano perdeu apenas dois jogos contra os atuais dez primeiros colocados do torneio de pontos corridos.

Até aqui, o São Paulo só perdeu para Fortaleza e Atlético-MG, das equipes que estão no top-10 do Brasileirão. As derrotas para o Leão do Pici e para o Flamengo no primeiro turno, aconteceram ainda sob o comando de Thiago Carpini.

Além de vencer o vice-líder Flamengo, a equipe empatou com o líder Botafogo e com o Palmeiras (3º), e venceu Cruzeiro (6º), Bahia (7º), Athletico-PR (8º) e RB Bragantino (10º). As outras derrotas da era Zubeldía aconteceu para o Vasco (11°) e Cuiabá (19°).

O bom aproveitamento faz o Tricolor Paulista sonhar em brigar pelo título nacional até o fim. A equipe está na sexta colocação, com 35 pontos, oito atrás do líder Botafogo. Com o retorno da Copa do Brasil e da Libertadores ao calendário brasileiro, o técnico Luis Zubeldía ainda não definiu se vai priorizar o Brasileirão ou não, mas a tendência é que outras equipes percam pontos com a maratona de jogos.

Próximo compromisso do top-10 para o São Paulo

O São Paulo volta a enfrentar equipes bem colocadas no Brasileiro no próximo dia 18, quando encara o rival Palmeiras, no Allianz Parque. Contudo, antes, a equipe encara o Goiás, pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira (08), fora de casa.

