Esportistas reverenciam Rebeca Andrade após ouro em Paris

Um dia histórico, uma medalha emblemática! Rebeca Andrade superou todas adversárias e conquistou o ouro olímpico naquela que pode ter sido sua última apresentação no solo da ginástica. A emoção, contudo, não atingiu apenas os companheiros de profissão da maior medalhista olímpica do país, mas alcançou esportistas de diversas modalidades.

Rebeca Andrade fez por merecer toda e qualquer reverência de outros ídolos do Brasil. Com o ouro conquistado na manhã desta segunda-feira (05), a ginasta se tornou a maior medalhista do país em Jogos Olímpicos – com seis medalhas na carreira. Do total, quatro foram conquistadas em Paris.

Atletas olímpicos, que representaram o Brasil em Paris, compartilharam nas redes sociais parte do orgulho que sentiram com o feito de Rebeca. Entre eles: Rafaela Silva, bronze em equipes no Judô; Rayssa Leal, terceira colocada no skate, e Paulo André, que representou o país no atletismo. Além deles, as companheiras da ginasta Jade, Júlia, Flávia e Lorrane também parabenizaram a recordista.

Repercussão nas redes sociais

Rebeca Andrade ultrapassou Torben Grael, que conquistou cinco medalhas na carreira, e se isolou como a maior campeã olímpica do Brasil. O ex-velejador, no entanto, não se importou com o recorde e usou as redes sociais para parabenizar o feito da ginasta.

Mas as mensagens não se limitaram apenas aos atletas olímpicos. Vinicius Júnior e Neymar, por exemplo, também usaram as redes sociais para demonstrar orgulho com a conquista de Rebeca Andrade. “No TOPO! Você merece! Obrigado por isso! É o Brasil!”, escreveu o astro do Real Madrid.

“Parabéns, Rebeca! A maior medalhista olímpica do Brasil! Muito lindo o que você está fazendo! Continue”, escreveu Neymar.

O surfista Pedro Scooby, que tem participado das Olimpíadas como comentarista na CazéTV, ficou acordado até às 03h40 para acompanhar o ouro inédito de Rebeca Andrade no solo.

“Quem disse que eu dormi? São três da manhã, mas a Rebeca tem esse poder e estou aqui acompanhando. Não sou entendedor, mas foi lindo ver ela fazendo tudo isso que faz. No ritmo brasileiro. Orgulho demais, demais! Valeu muito a pena ficar acordado até 03h40. É a brasileira com maior número de medalhas olímpicas de todos os tempos. Muito orgulho de ter uma brasileira que representa tão bem a gente”, disse Scooby.

