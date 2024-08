Olimpíada: astro da NBA prevê ‘atropelo’ dos EUA contra o Brasil

O duelo no basquete entre EUA e Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris já começou. Pelo menos fora de quadra. Campeão da NBA, Draymond Green, astro do Golden State Warriors, falou sobre o duelo que acontece nesta terça-feira (06). Para o ala-pivô, o Dream Team deve obter uma vitória fácil.

Em seu podcast, Green foi além e ‘cravou’ a margem da diferença de pontos que a partida deve apresentar em favor dos americanos.

“Eles não têm chance alguma. Vão perder por 35 ou 40 pontos e o Time EUA vai avançar para a semifinal. Sendo sincero, o Brasil não tem time o suficiente“, disse o jogador do Warrios no último episódio do ‘The Draymond Green Show’.

Apesar de ‘prever’ a derrota brasileira, Green mostrou sua felicidade por ver o seleção sul-americana nas quartas de final da Olimpíada. Além disso, mandou um recado para Gui Santos, seu companheiro de time na NBA.