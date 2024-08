Paris 2024: Comitê Olímpico do Paraguai expulsa nadadora por conduta inadequada

O Comitê Olímpico do Paraguai (COP) solicitou que a nadadora Luana Alonso fosse expulsa da Vila Olímpica por comportamento considerado inadequado. A atleta visitou à Disney de Paris e, segundo a entidade, a conduta resultou em um ambiente inadequado na concentração da delegação do país na capital francesa.

O COP se manifestou sobre a expulsão de Luana Alonso através de um comunicado nas redes sociais. Em nota, a chefe de missão do Comitê, Larissa Schaerers, explicou o motivo da decisão.

“Sua presença está criando um ambiente inadequado na equipe do Paraguai e solicita-se, de forma imediata, que se retire da Vila Olímpica”, dizia um trecho do comunicado.

Nadadora vai à Disney

A expulsão, conforme mencionado, se deu após a ida de Luana à Disney de Paris. A nadadora compartilhou alguns registros do passeio em suas redes sociais antes de ser retirada da Vila Olímpica.

Participação de Luana Alonso em Paris

A nadadora disputou a prova dos 100 metros no primeiro dia da natação em Paris, em julho. Luana Alonso, contudo, ficou na 29ª colocação, das 32 possíveis, e não se classificou às semifinais da modalidade. A atleta anunciou sua aposentadoria aos 20 anos após a participação nos Jogos Olímpicos.

“Natação: obrigado por me permitir sonhar! Você me ensinou a lutar, a tentar, a ter perseverança, o sacrifício, a disciplina e muito mais. Eu te dei parte da minha vida e não trocaria isso por nada no mundo porque vivi as melhores experiências da minha vida. Você me deu milhares de alegrias, amigos de outros países que sempre levarei no coração, oportunidades únicas. Não, é adeus, é até breve”, escreveu Alonso.

Luana havia participado dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que marcou, inclusive, sua primeira participação em olimpíadas.

