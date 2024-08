CBF lamenta morte de Adílio, ídolo do Flamengo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lamentou a morte de Adílio, ex-jogador e ídolo do Flamengo. Ele lutava contra um câncer no pâncreas e faleceu na manhã desta segunda-feira (5). Aos 68 anos, o ex-jogador estava internado em uma hospital na Zona Oeste há cerca de duas semanas.

“A Confederação Brasileira de Futebol lamenta e se solidariza com os familiares e amigos de Adílio, um dos grandes meio-campistas da história do futebol brasileiro”, afirmou.

Adílio fez parte de uma geração vitoriosa do Flamengo, conhecida como a Geração de 81. Uma das mais importantes até a atualidade. Pelo clube carioca, conquistou 10 títulos: três Campeonatos Brasileiros, uma Libertadores, um Mundial de Clubes e cinco Campeonatos Cariocas.

Dessa forma, o Flamengo, por meio de suas redes sociais oficiais, falou da importância do ex-jogador ao clube.

“Mais do que um ídolo, Adílio era parte da Nação e representou em campo e na vida o que é ser Flamengo. Todo rubro-negro tem o privilégio de poder reverenciar o “Brown” como integrante da prateleira mais alta do nosso panteão. Hoje, nos despedimos do nosso Camisa 8, mas para nossa sorte, assim como o traçado do número eternizado, Adílio é infinito”, disse.

O ex-camisa 8 do Rubro-negro também chegou a defender a Seleção Brasileira em duas oportunidades, primeiro, em 1979, em Salvador, e a segunda e última partida contra a Alemanha, em 1982, também no Brasil, porém, no Rio de Janeiro. O jogo foi no antigo Maracanã.

Além da CBF, clubes rivais do Flamengo também lamentaram, por meio das redes sociais, a morte de Adílio. Fluminense, Botafogo e Vasco prestaram solidariedade ao Rubro-negro.

