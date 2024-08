Espanha busca a virada, vence o Marrocos e está na final da Olimpíada

A Espanha venceu o Marrocos por 2 a 1 nesta segunda-feira (5) e se classificou para a final do campeonato masculino de futebol da Olimpíada. No Vélodrome, em Marselha, a seleção marroquina saiu na frente, com gol de pênalti ainda no primeiro tempo. Já na segunda etapa, os espanhóis viraram, com gols de Fermín López e Juanlu Sánchez.

Agora, eles aguardam o vencedor de França x Egito, que se enfrentam às 16h (de Brasília), nesta segunda.

Como foi o jogo

Faltou eficiência para a Espanha nos primeiros 45 minutos do confronto no Vélodrome. Apesar do favoritismo espanhol, foi o Marrocos quem abriu o placar. Aos 36 minutos, Rahimi, de pênalti, marcou. O fato curioso da etapa inicial foi que o árbitro que começou a partida não foi o mesmo que apitou o fim do primeiro tempo. Afinal, Ilgiz Tantashev, do Uzbequistão, foi derrubado acidentalmente por Fermín López e precisou ser substituído pelo quarto árbitro.

Em busca do empate, a Espanha voltou melhor na segunda etapa e pressionou a seleção marroquina. Assim, o gol espanhol saiu aos 20 minutos, com Fermín López. Após o gol, ambas as equipes tiveram boas oportunidades para ficar na frente no marcador. Mas foram os espanhóis que voltaram balançar a rede, aos 38′, com Juanlu Sánchez. Na reta final, o Marrocos chegou perto do seu segundo gol, com Richardson, que cabeceou para fora.

