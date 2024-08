Gerson fará homenagem à Adílio na partida contra o Palmeiras

Gerson, capitão do Flamengo, fará uma homenagem para Adílio, que morreu nesta segunda-feira (5), na partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O Coringa, que atua com a mesma camisa 8 de Adílio, jogará com o nome do ídolo rubro-negro, vítima de um câncer no pâncreas, nas costas.

Logo após o Flamengo divulgar a notícia sobre a morte de Adílio, Gerson fez uma publicação em suas redes sociais.

“Referência, legado, respeito e carinho. Os grandes nomes da nossa história são aqueles que, além das conquistas e do futebol jogado, souberam respeitar a instituição e por ela entregaram tudo. Meu pai sempre falou de você com brilho nos olhos. Gostaria de desejar uma passagem tranquila, Adílio. Sua missão foi entregue da melhor forma. Vestir a camisa 8 do Flamengo é ainda mais especial por ter sido sua. Eternamente em nossos corações. Descanse em paz”, escreveu Gerson.

A camisa 8 do Flamengo tem o seu tamanho devido aos feitos de Adílio na década de 1980. Em resumo, ele disputou 617 partidas com a camisa rubro-negra, se tornando o terceiro jogador que mais defendeu o clube na história.

O Flamengo, que venceu o primeiro jogo por 2 a 0, pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim avançará às quartas de final. Mas, caso o time paulista vença por dois gols de diferença, a decisão irá para as penalidades.

