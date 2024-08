Pilar de Mano no Fluminense, Diogo Barbosa elogia ídolo Marcelo

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa segue ganhando espaço no Fluminense. Afinal, ele foi titular em sete dos oito jogos de Mano Menezes à frente do Tricolor. Sua única ausência foi por suspensão, aliás.

E isso tudo com Marcelo à disposição. Barbosa, então, não escondeu a idolatria pelo companheiro de posição. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, no último domingo (4), ele salientou o quão difícil é substituir um craque da dimensão do camisa 12.

LEIA MAIS: Clubes rivais do Flamengo lamentam morte de Adílio

“O Marcelo sabe. Quando cheguei aqui, falei que era meu ídolo. Ele é muito maneiro, isso que todo mundo conhece, gente boa. Sempre me dá dicas, conselhos. Fenômeno como pessoa e jogador. É difícil, né? Substituir o Marcelo. Ídolo pra mim, torcida, jogadores, moleque de Xerém. Mas eu trabalho muito para ajudar e tenho ajudado. Tem surtido efeito o que o Mano tem pedido. Quando entrar, vai nos ajudar com sua qualidade e liderança, mas omportante é o time estar bem e vencendo”, avaliou o lateral.

Marcelo, inclusive, vem atuando em uma posição mais adiantada, deixando vaga a posição na lateral-esquerda para Diogo Barbosa. O camisa 16 já tem 28 partidas em 2024, superando os 26 de 2023, seu primeiro ano no Fluminense.

O Tricolor agora se vira para a disputa por vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Na quarta-feira (7), o Flu encara o Juventude pelo jogo da volta após ter perdido por 3 a 2 na ida. Dessa forma, o time das Laranjeiras precisa vencer para ter chance de avançar.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.