Júnior Santos pode retornar de lesão antes do previsto no Botafogo

Júnior Santos pode ficar à disposição do técnico Artur Jorge antes do esperado. O atacante, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo esquerdo, está surpreendendo no tratamento e pode voltar antes do previsto. A informação é do jornalista Bernardo Gentile, na live do “FogãoNET”.

O jogador operou no dia 25 de julho, após sofrer uma lesão na tíbia na vitória do Botafogo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Dessa forma, a previsão inicial do clube carioca após a cirurgia era que ele voltaria a atuar ainda nesta temporada, mas apenas no final de outubro.

A possibilidade de o jogador retornar antes da previsão inicial é muito importante para o time e principalmente para Artur Jorge. Além da briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o clube carioca ainda pode estar na disputa da Libertadores e da Copa do Brasil. Júnior Santos é o artilheiro do Botafogo nesta temporada, com 18 gols, em 41 partidas.

Além do atacante, o lateral-direito Rafael, que está em fase final de recuperação e treinando normalmente com o elenco, e o zagueiro Pablo, que está em transição, trabalhando no campo, estão perto de voltar a atuar pelo Alvinegro. Por outro lado, Jefinho e Matheus Nascimento estão em fase final de fisioterapia e ainda precisam passar pela transição antes de irem a campo.

