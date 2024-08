Corinthians: Alex Santana tem lesão diagnosticada e não enfrenta o Grêmio

O Corinthians tem um desfalque de última hora para o duelo decisivo com o Grêmio, na próxima quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O volante Alex Santana teve lesão no músculo posterior da coxa esquerda diagnosticada e é baixa contra o Tricolor.

Dessa maneira, o jogador já iniciou o processo de fisioterapia. Nesta terça-feira (6), ele vai fazer exame de ressonância magnética para descobrir a gravidade da lesão.

O problema aumenta ainda mais sabendo que Raniele está suspenso e não poderá encarar o Grêmio. Contra o Juventude, Alex Santana deu lugar a Breno Bidon. O garoto larga na frente por um lugar no time titular para o embate contra o Tricolor Gaúcho no Couto Pereira.

Mais problemas além de Alex Santana

Os problemas no meio de campo podem desencadear alterações também em outros setores. Uma possibilidade é Ramón Díaz retomar o esquema com três zagueiros, com a entrada de Cacá ou Gustavo Henrique na defesa. Além disso, Yuri Alberto ainda se recupera da cirurgia de retirada da vesícula e ainda não tem condições de jogo. Por outro lado, o treinador terá o retorno de Romero, que cumpriu suspensão no Campeonato Brasileiro no último fim de semana.

Com o empate sem gols no jogo de ida, o Corinthians precisa vencer por qualquer placar para avançar. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

