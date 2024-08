Estêvão segue como dúvida no Palmeiras, que pode ter a volta de Mayke

O Palmeiras iniciou nesta segunda-feira (5) a preparação para o duelo decisivo contra o Flamengo, na quarta (7), às 20h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque. Na ida, vitória rubro-negra por 2 a 0.

Os jogadores que atuaram mais de um tempo no empate em 1 a 1 com o Inter, no último domingo, fizeram atividades regenerativas, enquanto o restante do elenco foi a campo com o técnico Abel Ferreira. Quem voltou a treinar foi Mayke, que não atuou diante do Colorado por conta de dores musculares. Ele deve ser opção para o jogo contra o Flamengo.

Quem tem volta confirmada é o atacante Flaco López, que estava suspenso contra o Inter. Ele vira opção para o comando de ataque de Abel Ferreira. Contudo, o treinador não poderá contar com Maurício, que já atuou na Copa do Brasil justamente pelo clube gaúcho.

LEIA MAIS: Abel repete clima de ‘contra todos’ e blinda Palmeiras para decisões

A expectativa, agora, é pelo aproveitamento de Estêvão. O jovem ainda é dúvida para o confronto. Afinal, ele está fora de ação há semana por conta de novo entorse no tornozelo esquerdo. Ele não apareceu em imagens divulgadas pelo Palmeiras.

Estêvão segue como dúvida no Palmeiras

Assim, ainda não se sabe se ele terá condições de jogo contra os cariocas. Em julho, Estêvão foi desfalque por uma semana com torção no tornozelo e joelho esquerdos. Quando retornou aos campos voltou a se lesionar, o que gerou mais atenção do departamento médico alviverde.

O Palmeiras vem de quatro jogos sem vitória, sendo um empate e três derrotas. Na próxima quarta, precisa derrotar o Flamengo por dois gols de diferença para levar o jogo para os pênaltis. Para se classificar diretamente, é necessário um placar acima de três gols de vantagem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.