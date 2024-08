Portuguesa-RJ se prepara para duelos pelas oitavas de final da Série D contra o Maringá-PR

Após a classificação para as oitavas de final, vencendo o Mixto-MT na segunda fase, a Portuguesa-RJ se prepara para dois confrontos desafiadores contra o Maringá-PR. Afinal, o time paranaense, que avançou com um placar agregado de 5 a 2 diante do Novo Hamburgo-RS, será adversário da Lusa nesta fase decisiva.

O técnico Caio Couto expressou sua satisfação com a trajetória do time até aqui e ressaltou a importância da preparação para enfrentar equipes fortes.

“Ficamos extremamente felizes com a classificação. Assim que o nosso adversário foi decidido, nós começamos a estudar a equipe do Mixto e conseguimos fazer dois bons jogos que nos trouxeram às oitavas”, afirmou.

Agora o foco total é no Dogão, time que, segundo Caio, teve boa campanha ao longo da competição e possui um grande investimento.

“Acredito num duelo extremamente equilibrado e desde ontem já estamos estudando cada detalhe da equipe para chegar em boas estratégias. Tenho certeza que serão confrontos de alto nível”, destacou o treinador.

Dessa maneira, Caio aproveitou também para exaltar a força e experiência do elenco da equipe da Ilha do Governador.

“Somos uma equipe com profissionais excelentes. Um clube que nos últimos dois anos bateu na trave e que chegou no mata-mata do acesso e queremos brigar neste ano também para conquistar este sonho”, finalizou.

As partidas entre Maringá-PR e Portuguesa-RJ serão realizadas nos próximos finais de semana, mas ainda não tiveram confirmação de horários por parte da CBF.

