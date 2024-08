Lateral do Grêmio indica aposentadoria: ‘Está acabando’

O Grêmio pode ter mais uma baixa no elenco ao final da temporada. Isso porque Fábio, que tem contrato com o Tricolor até o final do ano, pode estar se aposentando do futebol. Após vencer o Athletico no domingo (04), o lateral utilizou as suas redes sociais para fazer um post em comemoração aos três pontos.

“Aproveitando todos minutos, que está acabando. Agradecer muito o futebol por tudo que me deu. Prazer em jogar com esse time e esse grupo”, disse o jogador na publicação.

Aos 34 anos, Fábio, aliás, é utilizado como opção a João Pedro. O lateral chegou ao Tricolor na última temporada e tem contrato com o clube até o final do ano. No clube gaúcho desde o início do ano passado, é um dos líderes do vestiário gremista. Ele, inclusive, foi titular da equipe alternativa na vitória sobre o Athletico na Ligga Arena neste domingo. Pelo Grêmio, são 49 jogos, com um gol e quatro assistências.

A carreira de Fábio

Irmão gêmeo de Rafael, atualmente no Botafogo, Fábio voltou ao Brasil após 14 anos. Revelado pelo Manchester United, fez parte do elenco campeão da Premier League nas temporadas 2008/2009 e 2010/2011.

Natural do Rio de Janeiro, Fábio, aliás, iniciou nas categorias de base do Fluminense, junto com o irmão. Ambos, aliás, sequer jogaram profissionalmente no Tricolor carioca e se transferiram ainda muito jovens para o clube inglês.

O lateral-direito acumula passagens por Queens Park Rangers, Cardiff City e Middlesbrough. Desde meados de 2018, estava no Nantes, onde foi campeão da Copa da França em 2022 pela temporada europeia.

