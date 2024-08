Nonato volta aos treinos e pode ser opção no Fluminense

Durante o confronto contra o Juventude pela Copa do Brasil, na última quinta, o meia Nonato saiu lesionado ainda no intervalo da partida. Nesta segunda-feira (05), o jogador retornou aos treinamentos com a equipe no CT Carlos Castilho e há a chance de ser relacionado para a partida de volta contra o mesmo Juventude.

O camisa 16 do Flu, que deu a assistência para Lima abrir o placar, sofreu uma entrada forte no fim da primeira etapa. Nonato saiu de campo duas vezes, mas permaneceu até o apito para o intervalo. O inchaço no tornozelo durante o intervalo o impediu que retornasse. Ele, inclusive, ficou fora contra o Bahia, no último domingo.

Com relação aos outros lesionados. Os atacantes Marquinhos, com lesão na coxa direita, e Cano, com dores no pé, devem seguir em tratamento das lesões e ainda não devem entrar contra o Juventude. Entretanto, Terans e Isaac, que já faziam transição desde semana passada, podem aparecer na lista de relacionados.

E o Facundo Bernal?

Novo reforço do Fluminense, o uruguaio ainda não pode entrar em campo pelo Tricolor. Ele, aliás, precisaria estar no BID antes da disputa do jogo de ida, o que não aconteceu. Portanto, só tem condições de atuar nas quartas de final, caso o Fluminense se classifique.

O Fluminense retorna a campo na próxima quarta-feira (07), às 21h30. Aliás, Mais de 30 mil ingressos estão vendidos. A equipe tricolor perdeu a partida de ida por 3 a 2 e precisa por mais dois gols de diferença para avançar direto. Uma vitória por um gol leva à decisão aos pênaltis. Qualquer empate é do Juventude.

