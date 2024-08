Galatarasay anuncia Gabriel Sara, ex-São Paulo, pelo valor de R$ 113 milhões

O Galatasaray anunciou nesta segunda-feira (5) a contratação do meia Gabriel Sara. Revelado pelo São Paulo, o jogador estava no Norwich, da Inglaterra, há duas temporadas.

Desse modo, a transferência renderá ao São Paulo R$ 10 milhões, afinal, o Tricolor tem direito a 5% (R$ 5,65 milhões) por ser o clube formador. Ao todo, a negociação de Sara foi de 18 milhões de euros (R$ 113 milhões).

Gabriel, aliás, saiu do clube paulista em 2022 rumo ao futebol inglês, foi destaque da modesta equipe Norwich, por aproximadamente 10,5 milhões de euros. O comunicado do clube turco afirma que o meia receberá 2,75 milhões de euros (R$ 17,25 milhões) por temporada.

Em seu último ano na Inglaterra, Sara fez 14 gols e contribuiu com 13 assistências em 55 jogos. O clube, no entanto, não conseguiu a promoção para a Premier League, a primeira divisão nacional do país.

Comunicado do Galatasaray sobre Gabriel Sara

Foi alcançado um acordo com o jogador de futebol profissional Gabriel Davi Gomes Sara e o seu clube Norwich City Football Club PLC relativo à transferência do jogador. Assim, uma taxa de transferência de 18.000.000 EUR será paga ao antigo clube do jogador em 9 parcelas iguais, distribuídas por 3 temporadas.Foi alcançado um acordo com o jogador de futebol por 5 temporadas, a partir da temporada 2024-2025, e uma taxa líquida de 2.750.000 EUR será paga por cada temporada de futebol.

