Neymar parabeniza Rebeca Andrade por ouro olímpico na ginástica

O craque Neymar vibrou com a medalha de ouro conquistada por Rebeca Andrade nesta segunda-feira (5), em sua última competição disputada em Paris. O jogador fez uma postagem nas redes sociais.

“Parabéns”, escreveu ele, que enalteceu o recorde da atleta. “Muito lindo o que está fazendo. Continue!”, disse Neymar.

A medalha de ouro de Rebeca veio no solo, ao conseguir uma nota de 14.166. Por outro lado, a americana Simone Biles, grande nome do esporte, ficou em segundo lugar, com uma nota de 14.133.

Outras personalidades mandam mensagens para Rebeca

Nos Jogos Olímpicos de Paris, Rebeca, que é atleta do Flamengo, se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil. Ela, aliás, conquistou um total de seis medalhas: duas de ouro (salto/ Tóquio-2020 e solo/Paris-2024), três de prata (individual geral/Tóquio-2020 e Paris-2024, salto/Paris-2024) e uma de bronze (por equipes/Paris-2024).

Contudo, não foi apenas Neymar que parabenizou a craque da ginástica brasileira. Vini Jr, César Cielo, ex-nadador, e o narrador Galvão Bueno também deixaram mensagens para Rebeca Andrade.

