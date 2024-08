Internacional acerta contratação de defensor uruguaio do Hertha Berlim

O Internacional acertou, nesta segunda-feira (5), a contratação do defensor uruguaio Agustín Rogel, do Hertha Berlim, da segunda divisão da Alemanha. Desse modo, ele é esperado na quarta-feira no Rio Grande do Sul para assinar contrato. Ele vem por empréstimo de uma temporada, sem custos adicionais e com opção de compra.

Agustín Rogel, aliás, estava parado há quase sete meses devido a uma cirurgia no joelho. Entre abril e maio, voltou a atuar e disputou quatro partidas pelo time B do Hertha, começando como titular em todas.

Todavia, o clube gaúcho arrisca perder Vitão; o jogador interessa ao Betis, da Espanha. Entretanto, caso permaneça no Colorado, o uruguaio brigará por posição com ele, Igor Gomes, Mercado e Robert Renan. Outra posição que a diretoria busca reforços é no ataque, afinal, pode perder Lucas Alario.

Veja a carreira do novo zagueiro do Internacional

Revelado no Nacional, do Uruguai, Agustín passou por Krylya Sovetov, da Rússia; Toulouse, da França; e Estudiantes, da Argentina, antes de chegar ao futebol alemão. Ele também integrou a seleção uruguaia nas categorias de base.

