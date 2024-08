Deyverson se impressiona com Atlético: ‘Nunca vivi isso na minha vida’

O atacante Deyverson já está em Belo Horizonte para assinar contrato com o Atlético. O jogador desembarcou na capital mineira, na noite desta segunda-feira (5), e ficou impressionado.

“Vou te falar a verdade. Nunca fui recebido assim em minha vida. Estou muito feliz. Nunca vi um aeroporto desta forma, na minha vida. Em todos os clubes que passei, eu nunca vi”, disse Deyverson.

O Aeroporto de Confins fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Para a chegada do atacante, diversos jornalistas e torcedores estiveram no local. Além disso, muitos curiosos ficaram parados prestando atenção nos trabalhos da imprensa e na entrevista do novo jogador do Galo.

Elogiado pelo técnico do Atlético

O treinador do Atlético, Gabriel Milito, ressaltou as qualidades de Deyverson.

“É um jogador de muita experiência, que conhece muito bem a liga brasileira. É um ganhador. Ele ganhou a Libertadores. E tem uma característica que nos interessa muito: é um finalizador de área. Nós chegamos muito, muito. Eu creio que Deyverson é um jogador que pode marcar muitos gols pela equipe quando nós dominamos o adversário. Quando terminamos com o cruzamento, ele tem a característica que ajuda. Creio que vai acrescentar isso ao que a equipe precisa”, concluiu.

Assim, Deyverson assina contrato com o Galo até dezembro de 2025. O clube mineiro, afinal, estava atento ao mercado desde a lesão de Hulk. A possibilidade, no entanto, surgiu na última semana, e as negociações ficaram mais intensas.

A expectativa, aliás, é que o jogador já seja regularizado e entre em campo no sábado (10), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.