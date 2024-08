Palmeiras tem desempenho fraco sem Estêvão na equipe

O Palmeiras faz mistério sobre a presença de Estêvão para o duelo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (7), às 20h, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador sofreu um entorse no tornozelo esquerdo no embate contra o Vitória, pelo Brasileirão e ainda é dúvida. Contudo, números mostram que o Verdão não se sai bem sem a sua grande joia.

Afinal, o Palmeiras ficou sem Estêvão em quatro jogos e balançou a rede só em dois. Após a vitória diante do Cruzeiro por 2 a 0, o Verdão voltou a marcar apenas na última rodada do Brasileirão, contra o Internacional. Além disso, a criação no sistema ofensivo caiu sem o atacante. Contra o Flamengo, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, a equipe finalizou apenas duas vezes sendo nenhuma em direção ao gol. Já contra o Colorado, voltou a repetir a marca nos primeiros 45 minutos.

O Alviverde tem o quinto melhor ataque do Brasileirão e Estêvão participou de quase um terço dos gols. O Alviverde marcou 28 gols até o momento na competição, e Estêvão marcou cinco e deu quatro assistências. Isso significa que ele participou de 32,14% dos gols, mostrando assim sua importância na equipe.

Além disso, a ausência da joia coincidiu justamente no pior momento da equipe de Abel Ferreira na temporada. Sem Estêvão, o Palmeiras engatou quatro partidas sem vitória, caiu na tabela do Brasileiro e está por um fio na Copa do Brasil.

Estêvão segue como dúvida no Palmeiras

Assim, ainda não se sabe se ele terá condições de jogo contra os cariocas. Em julho, Estêvão foi desfalque por uma semana com torção no tornozelo e joelho esquerdo. Quando retornou aos campos, voltou a se lesionar, o que gerou mais atenção do departamento médico alviverde.

Assim, o Palmeiras deve aguardar até o último momento para saber se poderá contar com seu atacante no jogo decisivo. Sem Estêvão, Abel ainda não sabe quem vai substituí-lo contra o Flamengo. Dudu e Maurício são os candidatos.

