Atacante da Espanha sofre racismo após semifinal da Olimpíada

A seleção masculina da Espanha festejou a vaga em uma decisão no futebol. A Fúria venceu, de virada, o Marrocos por 2 a 1, na última segunda-feira (5). Porém, a celebração saiu de cena rapidamente com ataques racistas ao atacante Omorodion.

Tal cenário teve início depois de o jogador de 20 anos do Atlético de Madrid comemorar a vaga na decisão da Olimpíada. O atleta fez uma postagem no X, antigo Twitter, com emojis de pinguim. A atitude foi uma provocação ao lateral-direito titular do Marrocos, Hakimi, que tem essa celebração como marca registrada.

Posteriormente, alguns torcedores marroquinos não aprovaram a provocação de Omorodion. Com isso, responderam a publicação na rede social com emojis de macaco.

Deste modo, o atacante do Atlético de Madrid preferiu excluir a postagem no X. Mesmo assim, as manifestações preconceituosas passaram a ser com emojis de macaco em publicações na sua conta do Instagram.

A comemoração imitando um pinguim de Hakimi ganhou repercussão exatamente em confronto anterior entre Marrocos e Espanha, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Ele foi responsável por bater o última penalidade na disputa da vaga por penalidades. O lateral-direito demonstrou frieza ao converter, de cavadinha, e carimbar a classificação dos africanos. A ideia da comemoração é uma piada interna entre ele e seu amigo, além de ex-companheiro de PSG, o francês Mbappé.

Espanha encara os anfitriões na decisão da Olimpíada

A seleção espanhola vai disputar a medalha de ouro olímpica com a França, na próxima sexta-feira (9), às 13h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris.

A propósito, é a segunda decisão de Olimpíada consecutiva da Espanha. Na edição passada, em Tóquio, perdeu a final exatamente para o Brasil.

