Pai de Gerson se despede de Adílio em velório: ‘Obrigado por tudo’

Marcão Silva, pai do Gerson, compareceu ao velório do ex-jogador Adílio no ginásio da sede da Gávea, nesta terça-feira (6). Ele morreu vítima de um câncer de pâncreas. A presença não foi por acaso, já que, atualmente, quem veste o número 8 na camisa é o atual capitão do Flamengo. Dessa forma, décadas depois, o meia ‘herdou’ a lendária camisa de um dos maiores ídolos do clube.

“Eu estava agradecendo a ele pelo o que ele estava fazendo pelo Gerson. Em todas as emissoras de televisão ele sempre falou bem do meu filho, eu vi ele jogar, né?”, disse Marcão, emocionado.

Questionado sobre uma possível homenagem de Gérson a Adílio na partida entre Flamengo e Palmeiras, nesta quarta-feira (7), pela Copa do Brasil, Marcão Silva afirmou que não sabe nada sobre, apenas viu a postagem do seu filho nas redes sociais. Na sequência, despediu-se do ex-jogador:

“Se Deus quiser, por ele ser um bom homem, ele vai ter um cantinho legal no céu. Descansa em paz, meu amigo, obrigado por tudo”, falou.

O velório do ex-jogador terminou no início da tarde desta terça-feira. Assim, contou com a presença de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, além do ex-presidente do clube Eduardo de Mello, de treinadores, e de vários ex-atletas como o Zico e Andrade, além também de torcedores.

