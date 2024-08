Marcos Rocha aposta na força do Allianz para reverter placar contra o Flamengo

O Palmeiras realizou, nesta terça-feira (7), mais um treino visando ao duelo contra o Flamengo nesta quarta (8), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Verdão perdeu o jogo de ida por 2 a 0 e precisa vencer por três gols de diferença para avançar direto ou por dois para levar o jogo para os pênaltis. E para o lateral-direito Marcos Rocha, a força do Allianz Parque será fundamental.

O jogador projetou o embate contra o Flamengo e disse que espera ver o estádio lotado. Além disso, ressaltou o lema de Abel Ferreira, falando que o time precisa ter a ”cabeça fria”.

“É um jogo importante, difícil. Sabemos da qualidade que o adversário tem, mas sabemos da nossa força dentro do Allianz Parque, com o apoio do nosso torcedor. O importante é ter tranquilidade. Como o Abel diz, com a cabeça fria nas decisões, tomar as decisões corretas para que o grupo possa prevalecer nesse momento”, disse Marcos Rocha, que prosseguiu:

“Fora de campo, àqueles que ficarem no banco de reservas, tem passar uma energia positiva, aumentar a autoestima de quem começar jogando. O importante é que o Palmeiras sabe da responsabilidade, sabe do peso do jogo, da cobrança que existe. É acreditar no que o treinador vai nos passar, confiar, levar para dentro de campo. Se tudo ocorrer bem, a gente vai sair classificado”, completou o lateral.

Marcos Rocha titular na decisão contra o Flamengo?

O técnico Abel Ferreira ainda não definiu qual será o time titular, mas deve haver mudanças. No jogo de ida, Giay atuou pelo lado direito. Contudo, Marcos Rocha e Mayke brigam pela vaga também. Além disso, Estêvão é a grande incógnita no Verdão.

