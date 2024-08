LDU recusa proposta do Corinthians por Alex Arce

O presidente da LDU, Isaac Alvarez, recusou uma proposta do Corinthians pelo atacante Alex Arce, de 29 anos. O Timão está me busca por reforços para o setor ofensivo e já contratou Talles Magno, ex-Vasco.

No entanto, o clube equatoriano não tem intenção de se desfazer do atacante, que tem ótimos números em 2024. Afinal, chegou em fevereiro e disputou 25 partidas pela LDU, com 20 gols anotados.

“Alex Arce não está à venda. É o artilheiro do campeonato e temos um tesouro. A única maneira de vendermos é por algo bom. Seu empresário disse que o Corinthians fez uma proposta, mas não nos satisfez. Deixamos claro que não cumpriu nossas pretensões, afirmou o mandatário do clube à rádio “La Red”, do Equador.

Empresário quer o jogador no Corinthians

Por outro lado, o empresário de Arce, Miguel Gareppe, ainda acredita no desfecho positivo da negociação.

“Alex teve uma boa temporada, já vem desde o ano passado com um número importante de gols, chamou atenção de muitos mercados. O Corinthians fez uma primeira oferta à Liga, estamos esperando uma questão interna do clube para prosseguir com a negociação”, afirmou o representante do jogador, ao canal “NPY”, do Paraguai.

O agente ainda revelou que o atacante tem uma cláusula de rescisão com a LDU, mas que a negociação é para diminuir o valor pedido pelos equatorianos.

“Tem uma cláusula importante de rescisão, quem compra quer tentar baixar o máximo possível e quem vende quer chegar o mais perto possível do valor total da cláusula. No meio de tudo isso, tem a pretensão do jogador de seguir crescendo. Ele está muito agradecido à LDU por tudo o que representou na sua história, mas jogar no Corinthians seria algo muito importante e estamos na expectativa para ver como finalizar essa operação”.

Anteriormente, Alex Arce estava no Independiente Rivadavia, que joga na segunda divisão da Argentina. Ele é formado no Cerro Porteño, com passagens por Rubio Ñú e Ameliano, ambos do Paraguai.

