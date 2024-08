Galoppo treina com elenco e se prepara para volta ao São Paulo

O São Paulo seguiu nesta terça-feira (6) preparação para o duelo contra o Goiás, na próxima quinta (8), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A novidade foi a presença do meia Giuliano Galoppo, que participou das atividades no campo do CT da Barra Funda com os companheiros.

Galoppo ficou fora de quatro jogos consecutivos do Tricolor por conta de dores no pé direito. Apesar de ter treinado em campo nesta terça, o argentino deve ficar fora do duelo contra o Goiás. No entanto, é provável que seja relacionado para a partida do próximo domingo, contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão.

Assim, para o jogo pela Copa do Brasil, na quinta, o técnico Luis Zubeldía deve escalar o seguinte time: Rafael; Rafinha (Moreira), Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo (Liziero) e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri (André Silva).

O Tricolor tem uma boa vantagem para o duelo contra o Goiás. Como venceu por 2 a 0, no Morumbis, pode perder a volta por um gol de diferença que avança. Dessa maneira, se os goianos devolverem dois de vantagem, a decisão será nas cobranças de pênalti.

Goiás e São Paulo enfrentam-se às 20h (de Brasília) de quinta, no Estádio da Serrinha, em Goiânia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.