Dono do Atlético comemora medalha de ouro e leva zoeira de torcedor

O principal acionista da SAF do Atlético, Rubens Menin, utilizou seu Instagram pessoal para comemorar uma medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris. No entanto, ele não esperava que os torcedores estariam atentos.

Ao postar uma imagem da ginasta sendo a medalhista de ouro, Menin escreveu. “Uma foto que não precisa de legenda. Rebeca Andrade está entre os maiores atletas da história do esporte brasileiro. Orgulho imenso”, postou.

Um torcedor, no entanto, não deixou barato. Ele entrou nos comentários e mandou uma mensagem para Rubens Menin. “Se o técnico dela fosse o Milito, ela já estaria na natação”, brincou.

O técnico Gabriel Milito tem sido bastante criticado pelos torcedores do Atlético. Apesar do bom início na agremiação mineira, o Galo teve queda de rendimento. Além disso, algumas atitudes do treinador são questionadas, como colocar Gustavo Scarpa muito recuado, praticamente como um lateral, e liberar muito o zagueiro Júnior Alonso.

O Atlético faz campanha irregular no Brasileirão. Até agora, são 28 pontos na nona colocação do torneio nacional.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.