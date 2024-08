Botafogo x Santos (Brasileirão Sub-20): onde assistir e escalações

Sem chances de avançar para próxima fase do Brasileirão Sub-20, o Botafogo, lanterna da competição, entrará em campo nesta quarta-feira (7). Por outro lado, terá como adversário o Santos, que está na oitava colocação, na zona de classificação.

Onde assistir

O confronto não terá transmissão.

Como chega o Botafogo

Com a pior campanha entre os 20 clubes do campeonato, o Alvinegro não tem mais chance de se classificar. A equipe ocupa a última colocação na tabela com apenas 12 pontos. São duas vitórias, seis empates e sete derrotas em 15 jogos na competição.

Como chega o Santos

O Santos vem de uma boa vitória no clássico contra o Corinthians, que deixou o clube paulista dentro da zona de classificação. Na oitava colocação, a equipe ainda briga por uma vaga nas oitavas. São 24 pontos, sendo sete vitórias, três empates e seis derrotas.

17ª rodada do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 07/08/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro

BOTAFOGO: Joaquim; Kauê Leonardo, Kauã Branco, Serafim e Lucyo; Justino e Kaio; Rafael Lobato, Kauan Toledo, Kayke e Fabiano. Técnico: Carlos Leiria

SANTOS: Gustavo Jundi; Gabriel Simples, Matheus Matias, Diego Borges e Vinicius Lira; Gustavo Henrique, Hyan e Miguelito; Gabriel Bontempo, Rodrigo Cezar e Alejandro Villarreal. Técnico: Orlando Ribeiro

