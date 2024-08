Fluminense x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a semana reserva os jogos de volta das oitavas de finais da Copa do Brasil. No Maracanã, o Fluminense recebe o Juventude, em desvantagem, pois perdeu por 3 a 2, no sul, às 21h30 (de Brasília). A tendência é que o técnico Mano Menezes coloque os titulares em campo na busca por uma vaga.

Afinal, no jogo de ida, o comandante preferiu colocar uma equipe mista em virtude do intenso calendário do futebol brasileiro. Para avançar, o Tricolor terá que vencer por dois gols de diferença. Caso triunfe por apenas um, a vaga será definida nos pênaltis.

Onde assistir

A partida desta quarta-feira (7) terá a transmissão da TV Globo, SporTV e Premiere.

Como chega o Fluminense

Após a vitória sobre o Bahia, o técnico Mano Menezes deve repetir a escalação focada na sequência de resultados positivos e no entrosamento. Nesse sentido, Thiago Silva, André, Jhon Arias e Paulo Henrique Ganso devem retornar à equipe titular, como aconteceu diante do Esquadrão Tricolor. Por outro lado, o clube aguarda os avanços de Nonato no último treinamento para saber se poderá contar com o atleta.

Como chega o Juventude

O técnico Jair Ventura terá o retorno do zagueiro Danilo Boza, que voltou a atuar pela equipe gaúcha diante do Corinthians, pelo Brasileirão. Além disso, os laterais Alan Ruschel e João Lucas também devem retornar. No entanto, o volante Caíque rompeu o ligamento colateral do joelho direito e vai passar por cirurgia. Peixoto, por sua vez, também teve o mesmo diagnóstico, mas na perda esquerda (recuperação de oito meses).

Fluminense x Juventude

Copa do Brasil – Jogo de volta – Oitavas de final

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 07/08/2024, às 21h30 (de Brasília)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Kevin Serna e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Thiaguinho, Jadson e Jean Carlos (Nenê); Erick Farias, Lucas Barbosa e Ronie Carrillo (Gilberto). Técnico: Jair Ventura

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

