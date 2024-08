Palmeiras de Abel Ferreira nunca venceu o Flamengo no Allianz Parque

Nesta quarta-feira (7), Palmeiras e Flamengo voltam a se encontrar pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Rubro-Negro não deu chances ao Verdão e levou a melhor por 2 a 0. Agora, cabe ao time de Abel Ferreira vencer a partir de três gols para garantir a vaga no tempo normal. Se devolver a vantagem da ida, a classificação será definida nos pênaltis.

Em desvantagem, o Alviverde aposta suas fichas em Abel Ferreira. O português é conhecido pela capacidade de montar planos em jogos de mata-mata e levar o Palmeiras a grandes conquistas.

Apesar do otimismo em torno do treinador, o Verdão vê o Flamengo como uma verdadeira pedra em seu sapato, principalmente no que diz respeito ao Allianz Parque. Desde a chegada de comandante, a equipe não venceu o Fla.

Em pouco mais de quatro anos no cargo, o duelo desta quarta-feira será o quinto na história com Abel Ferreira no banco de reservas. No total são três empates e uma derrota. Ou seja, o Palmeiras nunca fez do Flamengo uma vítima dentro do seu estádio.

Vale citar que o feito de nunca ter sido derrotado pelo Verdão no Allianz Parque sob o comando de Abel Ferreira é algo raro, pois desde a sua vinda ao Brasil, ele obtém ótimos resultados perante o torcedor do Verdão.

Veja os números de Abel Ferreira contra o Fla no Allianz Parque:

4 jogos

3 empates

1 derrota

3 gols marcados

6 gols sofridos

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.