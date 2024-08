Rafael negocia a sua renovação de contrato com o São Paulo

O goleiro Rafael é um dos destaques do São Paulo e negocia junto a diretoria do clube a renovação do seu contrato. Inicialmente, o acordo é válido até dezembro de 2025. Porém, a expectativa é que o novo vinculo seja até o fim de 2026.

Peça importante do elenco, o goleiro vive o auge da sua carreira no Tricolor Paulista e, graças ao seu desempenho, chegou a Seleção Brasileira, onde incorporou o grupo que disputou a última Copa América.

De acordo com as informações do jornalista André Hernán, uma das possibilidades é estender o acordo entre as partes por mais tempo. Porém, isso teria que ocorrer com uma nova valorização nos ganhos do atleta.

Vale citar, que desde a sua chegada ao São Paulo, Rafael faturou a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. Neste segundo torneio, ele foi protagonista na disputa de pênaltis contra o Palmeiras.

Além disso, o arqueiro acabou com a sombra de Rogério Ceni. Com a aposentadoria do ídolo, os goleiros que tentaram a titularidade no São Paulo conviveram com a pressão e não se firmaram no posto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.