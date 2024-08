Real Madrid vence a primeira nos EUA: bateu o Chelsea

Real Madrid e Chelsea fizeram jogo amistoso de pré-temporada nesta terça-feira (6/8), no Bank of Americam em Charlotte (EUA). Quase com a força máxima, os Merengues foram superiores no primeiro tempo, fazendo gols com Lucas Vázquez e Brahim Díaz. O Chelsea diminuiu ainda na etapa inicial com Madueke. Mas, no segundo tempo, a bola não entrou. Assim, o placar ficou mesmo no 2 a 1 para o Real. Esta foi a primeira vitória dos Merengues na sua excursão nos Estados Unidos. Antes, perdeu para Milan e Barcelona.

O Real Madrid agora volta a jogar no dia 14/8, já atrás do primeiro titulo da temporada. Afinal, como campeão da Champions, enfrentará o campeão da Liga Europa, a Atalanta, pela Supercopa da Europa. Este jogo será no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia. O Chelsea, por sua vez fará um amistoso em casa, no Stamford Bridge, contra a Inter de Milão, neste domingo, 11/8.

Real Madrid dominante

O gigante espanhol foi a campo com seus astros, como Modric no meio de campo e Vini Jr e Rodrygo no ataque, com Brahim Díaz formando o trio ofensivo com os brasileiros. Dos contratados, Endrick começou no banco e nem entrou (já Joselu e Mbappé não estão com o grupo nos EUA). O Chelsea, que fez várias contratações, começou apenas com o goleiros Jorgensen (ex-Villarreal) e Guiu (ex-Barcelona). O Real foi bem superior nos primeiros minutos, sempre buscando Vini.

E o que se viu foi um quase massacre nos primeiros 30 minutos. Assim, não foi surpresa o primeiro gol, iniciando com Rodrygo e terminando com conclusão de Lucas Vázquez, batendo na zaga antes de entrar. Aos 27, Após passe incrível de Vini Jr, Brahim Diáz ampliou. Somente nos dez minutos finais o Chelsea fez alguma coisa relevante no ataque. Dessa forma, conseguiu o seu gol com Madueke, aos 39, escorando cruzamento de Enzo Fernández.

Mas no segundo tempo…

A etapa final foi bem menos intensa, com poucas chances, embora Vini Jr ainda conseguiusse algum sucesso diante da marcação. Mas assim que começaram as substituições, o jogo perdeu ainda mais em emoção, com muito toquinho e raras chances de gol, a maioria em chutes de fora da área, como dois chutes de Nico Paz, que entrou no segundo tempo, mas teve tempo de mostrar bom serviço.

REAL MADRID 2X1 CHELSEA

Amistoso

Data: 6/8/2024

Local: Bank of Americam, Charlotte (EUA)

REAL MADRID: Courtoins (Lunin, Intervalo); Lucas Vázquez, Militão (Raul Asensio, 21’/2ºT), Rudiger (Ramon, 32’/2ºT)e Fran Garcia; Mario Martin, Modric (Aguado, 32’/2ºT) e Ceballos; Rodrygo (Nico Paz, 21’/2ºT), Brahim Díaz (Obrador, 32’/2ºT) e Vini Jr (Latasa, 21’/2ºT). Técnico: Carlo Ancelotti.

CHELSEA: Jorgensen; Reece James (Fofana, 24’/2ºT), Colwill, Badiashile e Gusto; Enzo Fernández, Lavia (Caicedo, 13’/2ºT) e Madueke; Nkunku, Sterling (Mudryk, 13’/2ºT) e Guiu (Dewsbury-Hall). Técnico: Enzo Maresca

Gols: Lucas Vázquez, 19’/1ºT (1-0); Brahim Díaz, 27’/1ºT (2-0); Madueke, 39’/1ºT (2-1)

Árbitro: Guido González (EUA)

Cartões amarelos: Lunin (RMD)

